Жители Нагорного Карабаха предупреждают о потенциальном геноциде как об угрозе – Пашинян

«Сегодня мы видим последовательные действия, которые делают все более предметными опасения о том, что Азербайджан действительно готовит геноцид в Нагорном Карабахе», — заявил Пашинян, подчеркнув недавние события в Лачинском коридоре.

Лачинский коридор – это коридор для предотвращения геноцида, подчеркнул армянский руководитель, заявив, что закрыть этот коридор, прекратить действие этого коридора – значит обречь армян Нагорного Карабаха на геноцид по трем разным сценариям: депопуляция, потеря идентичности, физическое уничтожение.

Пашинян упомянул не только насилие и убийства, совершенные против мирных жителей в ходе 44-дневной войны в Нагорном Карабахе в 2020 году, но и последние события, когда под обстрелы попадают люди, занимающиеся сельскохозяйственными работами.

Что касается того, что необходимо сделать для предотвращения геноцидов, Пашинян отметил, что необходимо изменить содержание и качество региональных отношений, подчеркнув, что это должно начинаться с самых простых вещей: предотвращение, контроль и исключение языка ненависти в регионе, особенно на официальном уровне.

«В нашем регионе действительно необходимо управлять враждебностью, и это должно начинаться с контроля над языком ненависти, который существует, по крайней мере, в армяно-турецких и армяно-азербайджанских отношениях», - заявил Пашинян.