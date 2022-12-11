Инфоштаб Карабаха объяснил ситуацию вокруг месторождений в Мартакерте

Как отметили в Степанакерте, 10 декабря азербайджанская сторона была намерена посетить месторождения в Дрмбоне и Кашене на основании письма о проведении мониторинга в месторождениях Мартакертского района, которое было заранее направлено командованию дислоцированного в Нагорном Карабахе миротворческого контингента Российской Федерации.

«Командование миротворческих войск по указанию своего начальства разрешило разовый визуальный осмотр вышеуказанных месторождений.

Учитывая, что предложенный план не был согласован с властями Республики Арцах [Нагорный Карабах – ред.] и организацией, занимающейся разработкой месторождений, работники горнодобывающей организации и жители близлежащих населенных пунктов спонтанно заблокировали въезд вышеуказанной группы на территорию месторождений.

Для нахождения выхода из создавшейся ситуации на место выехали представители властей Республики Арцах, в результате переговоров которых было принято решение прекратить запланированный обход месторождений и вернуться к вопросу после дополнительных обсуждений», - говорится в сообщении.

В Инфоштабе призвали жителей Нагорного Карабаха воздерживаться от распространения непроверенной информации и руководствоваться только официальной информацией. «Уверяем, что власти предпринимают все меры, чтобы избежать излишней напряженности и урегулировать все вопросы в соответствии с законодательством Республики Арцах», - отмечается в сообщении.