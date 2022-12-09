«Азербайджан отрицает факты» - Армен Григорян

Азербайджан отрицает факты, заявил сегодня в Национальном собрании секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, касаясь заявления помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева. ​

Гаджиев назвал «ложным» заявление Григоряна о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян Нагорного Карабаха.

Секретарь Совета безопасности Армении сегодня подчеркнул, что договоренность была достигнута в Вашингтоне, в комнате присутствовала также американская сторона и есть протокол. «Меня удивляет, что отрицается факт», - сказал Григорян.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что они продолжат работу, чтобы понять, каков тот механизм, в рамках которого будут созданы условия для обсуждения между Нагорным Карабахом и Азербайджаном вопросов безопасности и прав проживающих в Нагорном Карабахе армян.

Григорян сказал, что на различных встречах они видели со стороны международных партнеров заинтересованность в продолжении работы в этом направлении, выразив надежду, что им удастся достичь поставленной цели.

«Карабахский вопрос стал для азербайджанской стороны слоном в комнате»

На вопрос одного из депутатов, продолжает ли армянская сторона отдельно обсуждать вопросы прав и безопасности проживающих в Нагорном Карабахе армян и мирного договора, Григорян ответил: «Почему армянская сторона пришла к выводу о том, что эти вопросы должны оставаться отдельными? Потому что когда у нас были обсуждения в Вашингтоне и возникло больше уверенности относительно создания международного механизма, мы дали свое согласие на разделение вопросов, но когда нет ясности в отношении международного механизма, это затрудняет продвижение армянской стороны в части мирного договора».

Подход Азербайджана, состоящий в том, что карабахский вопрос решен, никак не способствует продвижению вопроса мирного договора, подчеркнул Григорян.

«Карабахский вопрос стал для азербайджанской стороны слоном в комнате, то есть проблема существует, но они пытаются сделать вид, что проблемы не существует. Мы продолжим работать и посмотрим, насколько можно их разделить, и в определенной степени именно подход азербайджанской стороны создает определенные препятствия для более быстрого продвижения вперед», - заключил Григорян.

Гаджиев сегодня заявил, что армянская сторона искажает суть обсуждений двух официальных лиц в Вашингтоне.

Помощник президента Азербайджана повторил утверждение Баку о том, что они не будут обсуждать вопрос Карабаха с какой-либо страной: «это внутреннее дело Азербайджана».