Армянский парламент принял проект госбюджета на 2023 год

Оппозиция не участвовала в обсуждении проекта бюджета.

Согласно государственному бюджету следующего года, доходная часть составит 2 трлн 301 млрд 291 млн 155,2 тыс. драмов, расходная часть - 2 трлн 590 млрд 147 млн 50,7 тыс. драмов, дефицит бюджета составит 288 млрд 855 млн 895,5 тыс. драмов. (Текущий курс составляет примерно 400 драмов за один доллар США).

Доходная часть государственного бюджета текущего года составляет около 1 трлн 947 млрд драмов, расходная часть - 2 трлн 184 млрд драмов, дефицит текущего бюджета - 236 млрд 255 млн драмов.

Правительство прогнозирует экономический рост не менее 7 процентов в следующем году. Власти заявляют, что добиться цели будет непросто.

«Будут также трудности. Достижение высокого экономического роста по отношению к базе, сформированной в результате позитивных событий этого года, требует последовательного углубления процесса осуществляемых реформ и преодоления значительных трудностей», - заявил в ходе обсуждения бюджета депутат от правящей фракции Тигран Хачатрян.

Представитель оппозиционной фракции блока «Айастан», между тем, заявил, что не считает бюджет реалистичным.

«Пообещать и выполнить обещание — разные вещи. Бюджет на 2023 год блоком не рассматривается как реалистичный, а поэтому он неприемлем», - в конце обсуждения заявил депутат от оппозиционной фракции «Айастан» Артур Хачатрян.