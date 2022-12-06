Мнения ереванцев о расходах на украшение города к Новому году и «Детскому Евровидению» разнятся

Сегодня днем многие ереванцы встали перед фактом: на входе в метро они узнали, что поезда сегодня и завтра с 11:00 до 18:00 ходить не будут. Одни опаздывали на работу, другие на встречи.

Метро закрыто перед «Детским Евровидением»: на станциях ведется съемка для конкурса.

Уже почти месяц из-за установки праздничных украшений в столице регулярно парализуется движение транспорта, перекрываются главные улицы Еревана.

«Пришли, хотели сесть и поехать, опаздываем на работу. Так нельзя. Мы понимаем, конкурс, приятно, конечно, но не за счет людей, нервов», - сказал опоздавший на работу ереванец.

Огни на площади Республики и на главной ёлке страны зажглись вчера. Мэрия потратила в этом году на новогодний облик столицы беспрецедентную сумму из карманов налогоплательщиков - более 2 млн долларов. А закупки производились у одного лица, без проведения тендера. Были заключены контракты с разными компаниями.

Большую волну недовольства вызвала компания «Синемарт». За 191 млн драмов именно эта компания осуществила роскошную иллюминацию Еревана, проделав во время работ множество отверстий в монументальных зданиях на площади Республики.

Оправданы ли такие расходы и причиненные гражданам неудобства? Мнения ереванцев на этот счет крайне расходятся.

Некоторые приветствуют украшение города:

«И десять миллионов стоят того, чтобы узнали армян как хороший народ».

«Нужно радоваться, люди, потому что это Новый год, и, кроме того, у нас много гостей из-за рубежа, внешний вид города должен быть презентабельным».

Другие считают, что можно было бы организовать все скромнее:

«Два миллиона – это для нас серьезная цифра. Надо было обеспечить эту радость, но чуть скромнее».

Третьи считают все это неуместным:

«Исходя из положения нации, с учетом уровня жизни народа, это было неуместно».

Жесткую критику в связи с потраченными миллионами, закупками у одного лица и порчей зданий площади Республики городские власти с самого начала не принимали, приводя различные оправдания. И только мэр Грачья Саргсян на днях признал, что у них были упущения, но только в части иллюминации.

«Я признаю, что у нас были упущения. Возможно, если бы это было организовано чуть более правильно, было бы реализовано с другой логикой», - сказал он.