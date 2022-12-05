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Армения

Правительство стремится создать одну из десяти самых эффективных служб внешней разведки в мире

Здание правительства Армении в Ереване

Правительство Никола Пашиняна стремится создать одну из десяти самых эффективных служб внешней разведки в мире. Общественное обсуждение соответствующего проекта завершено. Правительство должно утвердить его, после чего он будет обсуждаться в парламенте.

Провластный депутат Армен Хачатрян
Провластный депутат Армен Хачатрян

По словам заместителя председателя комиссии НС по вопросам обороны и безопасности Армена Хачатряна, в ближайшее время проект поступит на рассмотрение их комиссии.

«Если мы придаем большую важность какой-то службе, какому-то процессу, функции, конечно, правильно будет выделить ее и придать ей отдельный статус», - сказал провластный депутат.

Согласно обоснованию правительства, необходимость в создании этой структуры возникла из-за проблем, связанных с получением информации во время апрельской и 44-дневной войн.

Депутат от оппозиции Гегам Манукян ознакомился с проектом и считает доводы правительства неубедительными. Если власти извлекли уроки из войн и пытаются создать эффективную структуру, то почему они доверили Аршаку Карапетяну, уволенному с должности начальника управления разведки Генерального штаба ВС в связи с упущениями в ходе апрельской войны, должности министра обороны и советника премьер-министра, а главу СНБ Аргишти Кярамяна, уволенного во время 44-дневной войны, назначили на другую высокую должность, спрашивает он.

«Где здесь критерий кадрового продвижения?» - отметил Манукян.

Согласно проекту, в регионе только у Армении нет отдельной разведывательной службы, и по этой причине создание такой структуры крайне необходимо. Она будет функционировать при премьер-министре. Пашинян будет назначать и увольнять руководителя. Будет создана совершенно новая система.

Создание подобной службы требует больших финансовых ресурсов, а сегодня не это является приоритетом для Армении, считает оппозиционный депутат.

Оппозиционный депутат Гегам Манукян
Оппозиционный депутат Гегам Манукян

«Не время для этого, это займет много времени, это просто станет очередной пропагандистской игрушкой в руках власти», - подчеркнул Гегам Манукян.

По словам оппозиционного депутата, еще один опасный вопрос: какие отношения будут у создаваемой структуры с Россией?

«Здесь вообще есть большая опасность: проблема смены внешнего вектора, какие отношения будут у предполагаемой службы внешней разведки с разведками других стран? Не секрет, что Служба национальной безопасности очень тесно сотрудничает с федеральной разведывательной службой России, имея многолетний опыт. Как теперь будет?» - сказал он.

Нынешнее разведывательное управление СНБ не может работать в том же объеме, Служба внешней разведки будет отличаться от нынешней методами управления и функциями, считает провластный депутат Армен Хачатрян.

«Это аксиома, что если придаешь важность какой-то службе или функции, выделяешь ее, придаешь ей отдельный статус, ее эффективность возрастет», - отметил Хачатрян.

Правозащитник Артур Сакунц
Правозащитник Артур Сакунц

Руководитель ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сакунц выступает за создание внешней разведывательной структуры вне СНБ. Он за то, чтобы была проведена люстрация, а не так, чтобы сотрудников СНБ просто перевели в новую систему.

«Поскольку у нас есть обоснованные сомнения и надлежащие обоснования, что СНБ считается местным офисом небезызвестной ФСБ, и я могу привести соответствующие обоснования, как минимум, что до сих пор ни один агент ФСБ в Армении не обнаружен, для решения этой проблемы важна люстрация», - сказал он.

По мнению Сакунца, глава службы также должен избираться голосованием парламента, чтобы оппозиция тоже в этом участвовала и чтобы создаваемая структура не стала политическим инструментом для правящей силы.

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