Правительство стремится создать одну из десяти самых эффективных служб внешней разведки в мире

Правительство Никола Пашиняна стремится создать одну из десяти самых эффективных служб внешней разведки в мире. Общественное обсуждение соответствующего проекта завершено. Правительство должно утвердить его, после чего он будет обсуждаться в парламенте.

По словам заместителя председателя комиссии НС по вопросам обороны и безопасности Армена Хачатряна, в ближайшее время проект поступит на рассмотрение их комиссии.

«Если мы придаем большую важность какой-то службе, какому-то процессу, функции, конечно, правильно будет выделить ее и придать ей отдельный статус», - сказал провластный депутат.

Согласно обоснованию правительства, необходимость в создании этой структуры возникла из-за проблем, связанных с получением информации во время апрельской и 44-дневной войн.

Депутат от оппозиции Гегам Манукян ознакомился с проектом и считает доводы правительства неубедительными. Если власти извлекли уроки из войн и пытаются создать эффективную структуру, то почему они доверили Аршаку Карапетяну, уволенному с должности начальника управления разведки Генерального штаба ВС в связи с упущениями в ходе апрельской войны, должности министра обороны и советника премьер-министра, а главу СНБ Аргишти Кярамяна, уволенного во время 44-дневной войны, назначили на другую высокую должность, спрашивает он.

«Где здесь критерий кадрового продвижения?» - отметил Манукян.

Согласно проекту, в регионе только у Армении нет отдельной разведывательной службы, и по этой причине создание такой структуры крайне необходимо. Она будет функционировать при премьер-министре. Пашинян будет назначать и увольнять руководителя. Будет создана совершенно новая система.

Создание подобной службы требует больших финансовых ресурсов, а сегодня не это является приоритетом для Армении, считает оппозиционный депутат.

«Не время для этого, это займет много времени, это просто станет очередной пропагандистской игрушкой в руках власти», - подчеркнул Гегам Манукян.

По словам оппозиционного депутата, еще один опасный вопрос: какие отношения будут у создаваемой структуры с Россией?

«Здесь вообще есть большая опасность: проблема смены внешнего вектора, какие отношения будут у предполагаемой службы внешней разведки с разведками других стран? Не секрет, что Служба национальной безопасности очень тесно сотрудничает с федеральной разведывательной службой России, имея многолетний опыт. Как теперь будет?» - сказал он.

Нынешнее разведывательное управление СНБ не может работать в том же объеме, Служба внешней разведки будет отличаться от нынешней методами управления и функциями, считает провластный депутат Армен Хачатрян.

«Это аксиома, что если придаешь важность какой-то службе или функции, выделяешь ее, придаешь ей отдельный статус, ее эффективность возрастет», - отметил Хачатрян.

Руководитель ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сакунц выступает за создание внешней разведывательной структуры вне СНБ. Он за то, чтобы была проведена люстрация, а не так, чтобы сотрудников СНБ просто перевели в новую систему.

«Поскольку у нас есть обоснованные сомнения и надлежащие обоснования, что СНБ считается местным офисом небезызвестной ФСБ, и я могу привести соответствующие обоснования, как минимум, что до сих пор ни один агент ФСБ в Армении не обнаружен, для решения этой проблемы важна люстрация», - сказал он.

По мнению Сакунца, глава службы также должен избираться голосованием парламента, чтобы оппозиция тоже в этом участвовала и чтобы создаваемая структура не стала политическим инструментом для правящей силы.