В соединяющем Карабах с Арменией коридоре азербайджанский пост размещен не будет – СНБ Карабаха

Информация о размещении азербайджанского поста в коридоре, соединяющем Нагорный Карабах с Арменией, не соответствует действительности, заявляет Служба национальной безопасности Нагорного Карабаха, касаясь видео, опубликованного сегодня азербайджанскими СМИ.

В видеорепортаже командующий дислоцированными в Нагорном Карабахе российскими миротворческими силами Андрей Волков говорит, что на дороге, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией, будет установлен мини-таможенный пост, оснащенный специальным оборудованием.

СНБ Карабаха поясняет: «Обсуждение данного вопроса было организовано с Волковым, в ходе которого последний заявил, что в коридоре не будет размещен пост, он не будет контролироваться азербайджанцами и в коридоре, в местах дислокации миротворцев, азербайджанцев не будет. По словам Волкова, планируется установление лишь технических наблюдательных приборов для облегчения работы миротворцев».

Между тем азербайджанские источники утверждали, что генерал-майор в субботу в окрестностях Шуши сообщил азербайджанским журналистам, что на первом российском КПП, расположенном на дороге Степанакерт-Горис, будет действовать «мини-таможенный пост».

В субботу Баку направил группу специалистов к месту дислокации миротворцев, как утверждалось, «для расследования и мониторинга незаконной эксплуатации полезных ископаемых на временно оккупированных территориях Азербайджана и связанных с этим экологических осложнений». В результате визита этой азербайджанской группы единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией, трасса Горис-Степанакерт, в субботу в течение примерно 4 часов была закрыта, потому что они вели переговоры с российскими миротворцами прямо посреди дороги.

Азербайджанская сторона намерена закрыть Лачинский коридор - Ален Симонян

После этого инцидента председатель Национального собрания Армении Ален Симонян сегодня на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Москве заявил, что азербайджанская сторона намерена закрыть Лачинский коридор. Это не первый раз, когда из Еревана звучит такое заявление. Несколько недель назад премьер-министр Армении также заявил, что Баку намерен закрыть коридор и заблокировать армян Нагорного Карабаха.

О договоренностях, достигнутых между Волковым и азербайджанцами, ничего не сказал на сегодняшней пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров, когда его спросили об «экологических опасениях» азербайджанцев.

«Да, мы затронули эту тему. Мы отметили, что азербайджанские представители будут работать с представителями российского миротворческого контингента, как и во всех других случаях. Вопросы, возникающие у наших азербайджанских партнеров по реализации договоренностей трехсторонних заявлений, являются для нас приоритетными. Этими вопросами занимаются наши военные», - сказал он.

Степанакерт готов пригласить международную экспертную группу для оценки экологических рисков

Сегодня в первой половине дня Степанакерт заявил, что готов пригласить международную экспертную группу для оценки экологических рисков. В то же время было подчеркнуто, что Комитет охраны окружающей среды Нагорного Карабаха надлежащим образом контролирует деятельность компаний-недропользователей. В Баку не уточнили, какой рудник их беспокоит, но советник госминистра Нагорного Карабаха в беседе с Радио Азатутюн предположил, что речь идет о медно-молибденовом руднике Кашена в Мартакертском районе.

Согласно азербайджанским источникам, по итогам обсуждений российские миротворцы и азербайджанцы также решили разработать дорожную карту по мониторингу окружающей среды. Объяснений по этому поводу также нет ни со стороны миротворцев, ни из Степанакерта.

Баку пытается установить блокпост на этой дороге, борьба за это началась уже давно - политолог

По мнению политолога Тиграна Григоряна, Баку сейчас пытается установить блокпост на этой дороге, борьба за это началась уже давно.

«Главная цель – установить на этой дороге блокпост, и, по большому счету, это тот участок, где можно установить какой-то блокпост, потому что только на этом участке дороги есть азербайджанское присутствие и даже военное присутствие. Если вы поедете из Еревана в Степанакерт, то увидите, что в том районе, где произошел инцидент, стоит забор, а по другую сторону забора стоят вооруженные азербайджанцы, то есть, это самое удобное место для установки какого-то блокпоста или совершения каких-то провокаций. И, да, я считаю, что конечная цель – именно установить азербайджанский блокпост на этой дороге», - сказал политолог.

По его словам, это противоречит соглашению от 9 ноября 2020 года, которое, впрочем, мало волнует Баку.

«Все эти обвинения в адрес армянской стороны, что она перевозит оружие и боеприпасы, и другие подобные обвинения выдвигаются как раз для того, чтобы показать, что армянская сторона нарушает, что российская сторона нарушает соглашение, поэтому и они уже могут вносить какие-то изменения в это соглашение», - сказал Тигран Григорян.

Субботний инцидент вскользь затронул госминистр Карабаха Рубен Варданян, отметив, что следует быть готовыми к подобным провокациям.