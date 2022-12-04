Азербайджанцы спровоцировали армянскую молодежь в районе Гетавана, произошла потасовка – полиция Карабаха

По сообщению структуры, в колонне азербайджанских грузовиков, сопровождаемых российскими миротворцами, на маршруте Матагис-Карвачар находилась одна легковая машина с 4 азербайджанцами в гражданской одежде.

«По техническим причинам колонна остановилась в общине Гетаван Мартакертского района, после чего находившиеся в легковом автомобиле азербайджанцы вышли из машины и начали проявлять грубое и провокационное поведение по отношению к армянской молодежи», - говорится в сообщении.

В результате возник спор, в ходе которого к азербайджанцам присоединились и водители грузовиков, применявшие насилие в отношении армянских юношей, затем на том же месте появились родственники юношей, между сторонами произошла потасовка.

Участники инцидента получили легкие телесные повреждения. Был поврежден азербайджанский легковой автомобиль, отмечается в сообщении.

«По предварительной информации, лица в штатском являются военнослужащими Вооруженных сил Азербайджана и сотрудниками военной полиции, однако регулярное использование указанного маршрута при посредничестве и сопровождении российских миротворцев должно иметь только гуманитарные цели», - говорится в сообщении.

В Карабахе отмечают, что о случившемся было проинформировано и командование российских миротворческих сил.

Азербайджанская сторона пока не делала каких-либо заявлений по поводу данного инцидента.