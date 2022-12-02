Ереван и Баку заверяют, что прилагают настойчивые усилия для реализации мирной повестки

Ереван и Баку вновь обвиняют друг друга в отказе от мира и в то же время заверяют, что прилагают настойчивые усилия для реализации мирной повестки.

Вчера на министерской конференции ОБСЕ в польском городе Лодзь министры иностранных дел Армении и Азербайджана выступили с речами.

И Арарат Мирзоян, и Джейхун Байрамов заверили, что готовы оставить разногласия в прошлом и урегулировать двусторонние отношения, но другая сторона торпедирует процесс.

«Армения продолжает беспорядочную установку мин на территории Азербайджана, перевозит мины по Лачинскому коридору, предназначенному для гуманитарных целей», - эти участившиеся в последнее время обвинения Баку в адрес армянской стороны глава МИД Азербайджана повторил и в международной организации.

Несмотря на периодические встречи лидеров Армении и Азербайджана, а также министров иностранных дел, Байрамов посетовал на ограниченность прогресса, поскольку «армянская сторона придерживается практики имитации переговоров».

«Продвижение к подписанию мирного соглашения, делимитации границ и открытию региональных коммуникаций довольно ограниченное. По всем трем направлениям Армения больше привержена имитации, нежели искреннему участию с процессе», - добавил глава азербайджанской дипломатии.

По утверждению Байрамова, армянская сторона дала устные обещания относительно мирной повестки и не выполняет их. Однако азербайджанский чиновник не раскрыл содержание этих обещаний.

«Армения еще должна полностью вывести свои незаконные вооруженные формирования с территории Азербайджана. Точно так же Армения искусственно затягивает восстановление транспортного сообщения, в том числе отказываясь обеспечить беспрепятственное сообщение между Азербайджаном и его Нахичеванской Автономной Республикой», - заявил Байрамов.

Косвенно отвечая на обвинения, Мирзоян заверил, что Армения готова разблокировать коммуникации, но все дороги должны функционировать при полном уважении суверенитета, территориальной целостности и национального законодательства Армении.

«Процесс делимитации нашей государственной границы не должен превращаться в попытку выдвинуть территориальные претензии к Армении и, следовательно, должен осуществляться на картах, имеющих правовую основу», - заявил глава МИД Армении, ссылаясь на заявления лидеров в Праге и Сочи.

Министр иностранных дел Армении напомнил о кровавом нападении Азербайджана на территорию Армении в сентябре этого года, в результате которого с армянской стороны было убито 233 человека, под контроль Баку перешло 140 квадратных километров территории, о совершенных в те дни азербайджанскими военными военных преступлениях, воспрепятствовании функционированию Лачинского коридора, являющегося «дорогой жизни» для более чем 120 тысяч человек.

«120 тысяч человек» упомянул и министр иностранных дел Азербайджана, но в речах обоих официальных лиц не прозвучало ни слова о статусе Нагорного Карабаха. Байрамов повторил позицию официального Баку о том, что законодательство Азербайджана гарантирует права и свободы армян Карабаха так же, как и всех граждан Азербайджана.

Между тем, в Нагорном Карабахе вопрос безопасности по-прежнему стоит остро, практически ежедневно поступают сообщения о нарушениях режима прекращения огня со стороны азербайджанских военных, в том числе мишенью становятся мирные граждане, занятые сельскохозяйственными работами.

Министр иностранных дел Армении кратко коснулся безопасности народа Карабаха, лишь напомнив, что этот вопрос всегда находился в центре мирного процесса под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Несмотря на противоположные позиции, взаимные обвинения и не ослабевающую напряженность в армяно-азербайджанских отношениях, министры иностранных дел Армении и Азербайджана с высокой трибуны в один голос заверили, что не прекращают усилий по реализации мирной повестки.

«Несмотря на разрушительные последствия войны и незажившие раны, Азербайджан предложил Армении мир», - сказал Байрамов.

«Несмотря на частые провокации азербайджанской стороны, мы не прекращали наши переговоры по нормализации наших отношений, разблокированию всех транспортных и экономических связей, делимитации и безопасности границ», - заверил Мирзоян.