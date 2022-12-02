США на самом высоком уровне поддерживают прямые армяно- азербайджанские переговоры – Рикер

США на самом высоком уровне, в лице госсекретаря Энтони Блинкена и советника по национальной безопасности Джека Салливана, вовлечены и поддерживают прямые армяно-азербайджанские переговоры, заявил старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Филип Рикер.

«Мы привержены обеспечению мирного будущего в регионе Южного Кавказа. Мы глубоко убеждены, что постоянный прямой диалог, то есть не военные действия, а дипломатия, является ключом к решению проблем и достижению всеобъемлющего прочного мира и процветания», - в своем обращении подчеркнул дипломат.

Рикер повторил наблюдение госсекретаря Блинкена во время встречи с министрами иностранных дел Мирзояном и Байрамовым: «Соединенные Штаты готовы сделать все возможное, чтобы поддержать ваши усилия по построению прочного мира».

Посол Рикер назвал важными и продуктивными встречи, которые он провел с премьер-министром Николом Пашиняном, министром иностранных дел Араратом Мирзояном, а также с представителями гражданского общества и другими заинтересованными сторонами в Ереване, подчеркнув, что подобные встречи у него были в начале недели в Баку, а также в Тбилиси.

«Как и во время предыдущих визитов я по-прежнему впечатлен приверженностью Армении к общим для наших двух стран демократическим ценностям, вопреки стоящим перед страной вызовам. Эта приверженность представляет собой будущее Армении и всего Южного Кавказа», - сказал он.

Это второй визит Рикера в регион, он прибыл в Ереван после визитов в Баку и Тбилиси.