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Армения

Самолет упал недалеко от одного из песчаных карьеров Джрабера, причины пока не ясны

В Армении сегодня потерпел крушение самолет.

Связь с частным самолетом типа BeechCraft 95 была потеряна в 13:11, а примерно через час он был обнаружен упавшим на территории села Джрабер Котайкской области. Два члена экипажа погибли, сообщили в Комитете гражданской авиации.

Разбившийся самолет направлялся из ереванского аэропорта «Звартноц» в российский город Астрахань. Самолет упал недалеко от одного из песчаных карьеров Джрабера.

По данным МЧС, небольшой пассажирский самолет вследствие падения загорелся.

В непосредственной близости от песчаного карьера домов нет, передает с места происшествия корреспондент Радио Азатутюн.

По данным МЧС, погибшие летчики - граждане РФ 43-х и 39 лет. Ведомство опубликовало только инициалы их имен.

«В окрестностях села Арзни связь пропала. Мы сразу отреагировали, сообщили руководителям общины, что связь с самолетом потеряна. Сразу три оперативные группы среагировали в разных направлениях, так как по предварительным данным была информация о возможном происшествии на дороге из Гутнасара в Гагарин – в горах. Спасатели оперативно провели поисково-спасательные работы, и около 14:30 гражданин связался с Котайкским областным спасательным управлением - 911, сообщил, что заметил дым на дороге, ведущей к песчаному карьеру села Джрабер», - рассказал региональный представитель МЧС Геворк Седракян.

Что стало причиной крушения самолета, пока официально не сообщается. Радио Азатутюн поинтересовалось у Седракяна, есть ли предположение, что причиной аварии стал туман.

«Никакой информации, о том, разбился ли самолет из-за погодных условий и из-за чего-то другого, пока сообщить не можем, известно лишь, что это были граждане России, которые летели в Астрахань», - сказал он.

В связи с инцидентом в Комитете гражданской авиации проводится предварительный сбор данных, сообщают в ведомстве.

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