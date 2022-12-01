Армения не вернется к президентской или полупрезидентской форме правления

Другими словами, не будет перехода к президентской или полупрезидентской формам правления, которые существовали в Армении до конституционной реформы 2015 года, вместо этого будет усовершенствована парламентская модель правления.

Решение было принято 8 голосами «за», 1 «против», при одном воздержавшемся. Масис Мелконян из внепарламентской партии «Республика» проголосовал против, высказавшись за необходимость перехода к президентской форме правления. Член Совета Тигран Егорян при голосовании воздержался.

Член Совета конституционных реформ Даниель Иоаннисян отметил, что в Совете решили не менять форму правления сейчас, потому что, в первую очередь, это будет большим стрессом для системы государственного управления, кроме того, по его словам, при парламентской системе правления легче доводить разного рода конфликты и кризисы до мирного и демократического разрешения. В качестве примера Иоаннисян привел 2021 год, подчеркивая, что тогда глубокий политический кризис завершился выборами.

«В-третьих, это то, что, по сути, при парламентской системе правления, поскольку главой исполнительной власти является премьер-министр, которого избирает парламент, практически невозможно противостояние законодательной и исполнительной власти друг другу», - отметил Иоаннисян.

Но Совет также согласился с тем, что данная парламентская система имеет много недостатков и ее нужно реформировать, в первую очередь, в правительстве должны быть внедрены реальные механизмы сдержек и противовесов.

«Это различные механизмы. Сейчас мы предлагаем наделить президента некоторыми контрольными функциями. Некоторые коллеги предлагают увеличить полномочия оппозиции, это еще нужно обсудить, но, в любом случае, то, что такая необходимость есть, это консенсус», - сказал член Совета конституционных реформ.

Вопрос того, как именно следует улучшить существующую парламентскую систему, будет обсуждаться в ближайшее время. Одно из предложений исходит от Союза информированных граждан и «Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи»: предлагается восстановить прямые и всеобщие выборы президента и передать президенту некоторые рычаги управления.

«Власть сосредоточена в руках премьер-министра и в целом правящей политической команды, а механизмы, которые должны ее уравновешивать, нормально не функционируют и не могут функционировать, потому что судебная система формируется тем же Национальным собранием, где, естественно, эта же власть имеет большинство. То же самое можно сказать и об избирательных комиссиях, то же можно сказать и об органах по борьбе с коррупцией. Другими словами, здесь есть серьезные проблемы, и в связи с этим мы совместно с «Ванадзорским офисом Хельсинкской гражданской ассамблеи» предлагаем, чтобы президент республики принимал большее участие в формировании этих упомянутых мною органов», - отметил Иоаннисян.