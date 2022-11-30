«В моей стране гибнут молодые люди, особенно женщины» - сбежавшая в Армению иранка

Радио Азатутюн не публикует личные данные женщины, чтобы иранские власти не смогли ее идентифицировать и найти.

«Я покинула Иран по политическим причинам. Я вынуждена была приехать в Армению. В условиях, созданных властями Ирана, моей жизни и жизни моей семьи угрожала опасность. Сердце властей не болит за иранцев, поэтому они так легко убивают молодежь», — в беседе с Радио Азатутюн рассказала собеседница из Ирана.

Волна протестов в Иране не утихает после гибели в сентябре девушки, арестованной за неправильное ношение хиджаба. Непрекращающиеся демонстрации сопровождаются столкновениями, стрельбой. Сотни людей погибли, есть раненые.

«Сейчас женщины, содержащиеся в тюрьмах, находятся в ужасном состоянии, и никто не может им помочь. Я знаю многих людей, вы не знаете их имен. Одна моя знакомая девушка 22 лет из Шираза, мы не знаем где она, уже 3 месяца о ней ничего не слышно. Полицейские ходили в дом моего отца, угрожали и пугали родителей, говорили: скажите, где ваша дочь, пусть возвращается. Сейчас говорю, волнуюсь. Думаю, может лучше не говорить, или когда говорю, то говорить только о хороших людях», — рассказала иранка.

Она скучает по Ирану, но говорит, что находиться на родине для нее сейчас небезопасно. «Я была эмансипированной девушкой, водила машину, занималась альпинизмом, была бунтаркой по натуре, но теперь я мать… Я беспокоюсь за свою дочь. Боюсь даже ходить в магазин, боюсь выходить с дочерью, хотя знаю, что здесь я в безопасности. Я хотела уехать из Ирана до рождения дочери, но муж тогда не разрешил. Проблемы женщин в Иране не решаются десятилетиями. Женщина не личность, она ничто без отца, матери, мужа. Она не может даже выехать из страны, пересечь границу», - рассказала молодая иранка.

«Я живу на птичьих правах», - говорит женщина, которая надеется получить статус беженки в Армении.

«Проблема не только в хиджабе, многие люди больше не терпят религию, не согласны с интерпретацией, которая навязывается сверху. Если ты со всем этим не согласен, то в наказание тебя забросают камнями», - говорит она.

Другая женщина бежала из Ирана в Армению со своими детьми из-за преследований мужа. «Мой муж отошел от ислама и принял христианство», - рассказала она.

Женщина, которая также предпочла, чтобы ее личные данные не публиковались, рассказывала подробности своей истории с осторожностью, чтобы ее не узнали по ним: «Мой муж вез в машине женщину в бурке... дама выразила свое возмущение девушками, переходившими улицу, которые, по ее словам, ненадлежащим образом носили хиджаб. Она заявила, что их нужно сажать в тюрьму, полностью остричь им волосы... Мой муж обеспокоенно ответил: «Что это за религия такая, если прядь волос становится проблемой?»»

По ее словам, через несколько дней к семье пришла полиция: «В нашем доме искали Библию. Ну, мы боялись и не держали дома такие книги. Никаких улик они не нашли, но уже было ясно, что наша жизнь в опасности. Они убеждены, что тех, кто отклоняется от религии, следует убивать. Когда мы уже были в Армении, я узнала, что они пришли за нами в дом моих родителей. Они толкнули мою мать, сломали ей плечо, а у отца из-за этого беспокойства случился сердечный приступ».

Сейчас они находятся в приюте для беженцев в Армении. Дети уже ходят в школу, изучают армянский, муж работает, они адаптировались.

«Я прошу у Армении статус беженца только для того, чтобы я могла нормально жить со своими детьми», - сказала она.

За первые 9 месяцев этого года более 70 иранцев обратились за убежищем в Армении. По данным Миграционной службы, только семеро получили статус, 13 обращений было отклонено, 23 были приостановлены или прекращены, 1 статус был прекращен, а 30 иранцев все еще ожидают решения.

Иранцы, которые сегодня нашли приют в Армении, признаются, что если им и придется уезжать, то только в третью страну, поскольку сегодняшний Иран для них уже закрыт. «Если мы когда-нибудь вернемся в Иран, то это будет только после смены этого режима, потому что они нас убьют. Я хочу только спокойствия. Надеюсь, что после мрака наступит свет», - сказала женщина.