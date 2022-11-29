Следственный комитет назначил экспертизы для идентификации переданных Еревану останков 13 военнослужащих

Следственный комитет уже назначил экспертизы для идентификации останков 13 военнослужащих, переданных вчера Еревану при посредничестве Красного Креста.

Родители солдат, пропавших без вести после кровопролитных сентябрьских боев, уже два с половиной месяца повсюду ищут своих сыновей. Пока не готовы заключения экспертиз, в семье одного из пропавших без вести не теряют надежды, что их сын не окажется в этом списке.

Последний раз родители разговаривали с сыном 15 сентября, после чего связь прервалась. Он служил в Капане, после азербайджанского нападения остался на позициях близ села Неркин Ханд, где азербайджанская сторона запрещает проводить поисковые работы.

В предыдущий раз Баку передал останки армянских солдат месяц назад. ДНК-экспертизы тех 10 тел завершены, все идентифицированы и захоронены. После этого было официально объявлено о 16 военнослужащих, пропавших без вести в результате сентябрьских боев. После вчерашней передачи 13 тел Минобороны не спешит сообщать, остаются ли пропавшими без вести 3 человека. В военном ведомстве лишь сообщили, что уточнить это можно будет только после проведения новых экспертиз.

За прошедшие два с половиной месяца премьер-министр Никол Пашинян не раз заявлял, что Баку препятствует проведению поисковых работ, превращая вопрос пропавших без вести в предмет мелкого торга.

«Для Республики Армения это столь же актуальная и болезненная проблема. Азербайджан, вместо формирования атмосферы взаимного доверия, это также превратил в предмет агрессии и распространения вражды», - заявил премьер-министр.

Как Баку, не допускающий проведения поисковых работ на оккупированных территориях Армении, согласился вернуть останки погибших? Председатель парламентской комиссии по обороне и безопасности Андраник Кочарян утверждает, что это произошло благодаря сотрудничеству с международными структурами.

«Компетентные органы и власть последовательно идут к решению нерешенных вопросов, вот и все. Это также результат работы соответствующих структур. Свой вклад внесли также Министерство иностранных дел, международное сообщество, наши соответствующие структуры и службы, это произошло в результате их последовательной работы», - подчеркнул Кочарян.

13-14 сентября азербайджанским вооруженным силам удалось продвинуться по нескольким направлениям на территории Армении. По официальным данным, с армянской стороны в сентябрьских боях погибли не менее 211 человек, из них не менее 11 были убиты в азербайджанском плену. После боев Баку уже вернул армянской стороне тела 156 военнослужащих, а также 17 пленных. Азербайджан, со своей стороны, сообщил о 80 погибших азербайджанских военнослужащих.