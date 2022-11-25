Служба госохраны перейдет из состава СНБ в прямое подчинение премьер-министру

Служба государственной охраны перейдет из состава Службы национальной безопасности (СНБ) в прямое подчинение премьер-министру. Проект был одобрен вчера на заседании правительства.

По объяснению премьер-министра Никола Пашиняна, передача охраны высокопоставленных госчиновников и важных структур под руководство премьер-министра направлена на облегчение нагрузки на Службу национальной безопасности.

«Я считаю это очень важной реформой, да, Служба государственной охраны становится органом, подчиненным премьер-министру. Мы пришли к выводу, что стоит внести такое изменение, в том числе дав возможность Службе национальной безопасности сосредоточиться на своих непосредственных функциях», - сказал глава правительства.

Этот проект будет позже обсуждаться в Национальном собрании и вступит в силу только после его принятия парламентом.

Депутат оппозиционной фракции «Айастан» Гегам Манукян раскритиковал это изменение правительства. По его мнению, таким образом Пашинян пытается сконцентрировать силовые структуры в своих руках, считает член парламентской комиссии по обороне и безопасности.

«Просто Никол Пашинян, который в бытность опозиционером всякий раз, когда критиковал власть, обвинял ее в сверхцентрализации, пошел гораздо дальше и продолжает надменно концентрировать в своих руках силовые структуры», - сказал Манукян.

По мнению Никола Пашиняна, после этого изменения СНБ должна сосредоточиться на трех направлениях: контрразведка, борьба с терроризмом и охрана конституционного строя.

«С точки зрения этих трех функций Служба национальной безопасности должна иметь очень серьезные возможности», - сказал премьер.

По мнению депутата от оппозиции, СНБ перегружена из-за поручений Пашиняна, которые не входят в функции этой структуры.

«Если бы за прошедшие годы Никол Пашинян не отдавал поручений по поиску чертей, проверке кассовых чеков, СНБ с 30-летним опытом работы была бы в состоянии выполнять все свои функции», - сказал Манукян.

Этот проект предусматривает ограничение срока государственной охраны отставных руководителей. Сейчас охрана бывших президентов является пожизненной. А после изменения срок охраны президента составит семь лет, а срок охраны премьер-министра – 10 лет.