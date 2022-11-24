Контракты на новогоднее украшение Еревана на сумму 650 тыс. долларов были заключены по процедуре закупки у одного лица

Праздничная суета уже началась: на площади Республики устанавливается главная елка, также украшается вся прилегающая территория. Аналогичные работы проводятся и в разных районах столицы. Муниципалитет периодически информирует о том, что та или иная улица будет временно закрыта в связи с проведением работ.

Нужна ли была такая роскошь? Мнения горожан разделились.

«Конечно, хотелось бы. Мы что всегда должны жить в печали? Пусть будет, особенно для наших внуков», - сказал один гражданин.

«Получилось довольно красиво, и, учитывая тот факт, что в этом году мы собираемся принимать «Евровидение», я думаю, что нам следует достойно представить наш город», - отметил другой гражданин.

Прозвучали и другие мнения.

«Положение страны не позволяет нам такую роскошь. Средства на эту роскошь города идут из карманов людей», - сказал один из наших собеседников.

Контракты на украшение города на сумму 650 тыс. долларов были заключены по процедуре закупки у одного лица, то есть без проведения тендера. Эксперты полушутя-полусерьезно говорят: разве это новость, что приближаются праздники, что помешало объявить тендер заранее, получить предложения, выбрать лучший вариант и только потом выделить сотни тысяч долларов?

Так, по процедуре закупки у одного лица львиная доля суммы (191 млн драмов) была выделена компании «Синемарт» на обещанную широкомасштабную праздничную иллюминацию. Разным компаниям по процедуре закупки у одного лица также были выделены суммы на украшение административных районов Еревана.

На официальной площадке электронных закупок заключенные контракты на украшение ряда районов столицы пока недоступны, то есть, может быть израсходовано больше 650 тыс. долларов.

Закупки без тендера производятся в случае нехватки времени или острой необходимости. Закон, однако, также предоставляет возможность совершать покупки таким способом в том случае, когда приобретаемый товар или услугу возможно приобрести только у одного лица. Это положение, например, распространяется на коммунальные услуги: газ, вода, электричество.

Однако в 2019 году правительство решило разрешить закупки у одного лица и для культурных мероприятий. Мэрия Еревана обосновывает закупки без тендера, ссылаясь именно на это положение.

«Есть серьезные риски, проблема в том, что предмет закупки можно сформулировать так, сказать: знаете, это может сделать только эта компания, если так сформулировано, что параметры мероприятия адаптированы к тому, что предлагает некая компания, это, естественно, содержит коррупционные риски», - сказал руководитель Антикоррупционного центра «Транспаренси интернешнл», изучающего коррупцию в государственной системе, Варужан Октанян, подчеркнув, что с учетом только этого положения, принятого в 2019 году, уже можно утверждать, что это отступление от пути к созданию свободной, конкурентоспособной системы.

«Здесь мы имеем именно ту ситуацию, которая бывает очень часто, когда по каким-то обоснованным причинам вводится такая норма, но потом выясняется, что нормой, введенной по этим обоснованным причинам, больше злоупотребляют. Надо понять, действительно ли ни одна другая компания не в состоянии организовать это мероприятие, пусть даже не по тем параметрам, которые указаны в описании предмета закупки, а по другим параметрам», - отметил он.

Реформы в системе закупок входят в число обещаний властей. В 2019 году премьер-министр Никол Пашинян сказал, что их цель - сделать систему гибкой, чтобы она сохранила принцип честной конкуренции и была свободна от коррупционных рисков.

Какая может быть конкуренция, когда компетентные органы зачастую делают закупки без проведения тендеров? По данным официальной платформы электронных закупок, мэрия Еревана в этом году уже заключила 3710 контрактов на закупку, из них более 10 процентов - у одного лица.

«Совершаются такие закупки, которые можно было и не делать у одного лица, проблема именно в этом», - сказал глава общественной организации «Транспаренси интернешнл».

Почему тендеры не объявляются заранее? В мэрии ответа на этот вопрос пока не дают, там пообещали обратиться к праздничным расходам и мероприятиям позже.

В столице в этом году к праздникам начали готовиться намного раньше, чем обычно, чтобы город был полностью украшен к детскому конкурсу песни «Евровидение» 11 декабря.

Огни на главной ёлке страны зажгутся 5 декабря.