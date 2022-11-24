Власти Армении не будут мириться с бездействием ОДКБ – спикер парламента

Вчера Пашинян отказался подписывать декларацию ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении, мотивируя это тем, что документ не доработан. В Армении надеются, что документы будут подписаны после внесения поправок. Пашинян не раскрыл, какие конкретные предложения сделала армянская сторона.

В беседе с Радио Азатутюн спикер Национального собрания Ален Симонян выразил надежду, что государства-члены ОДКБ «одумаются» и хотя бы дадут политическую оценку агрессии, осуществленной Азербайджаном в отношении Армении в сентябре этого года. Ален Симонян раскрыл некоторые скобки, заявив, что Пашинян вчера отказался подписывать документ, поскольку ОДКБ не оправдала даже ожидания армянской стороны, что она сделает политическое заявление. По словам спикера НС, причина недовольства армянской стороны также была связана с вопросом относительно требования вывода азербайджанских войск, поскольку войска третьей страны сейчас находятся на территории ОДКБ.

«Оценка, которая была дана, для нас недостаточна. Ирония состоит в том, что ОДКБ – военно-политическая структура, у нас было ожидание политической оценки от военно-политического союза, и это ожидание также не оправдалось, поэтому и было принято решение не подписывать документы. Надеемся, что наши партнеры одумаются и поймут, что граница Армении – это также граница ОДКБ», – подчеркнул спикер парламента.

По убеждению Симоняна, ОДКБ не осудила агрессию Азербайджана против Армении, поскольку у государств-членов ОДКБ очень теплые отношения с Азербайджаном. Но, как заявил он, это не должно сказываться на обязательства в рамках межгосударственных договорных. Теперь, по мнению Симоняна, сама ОДКБ должна доказать свое существование и дееспособность.

Председатель НС подчеркнул, что когда Армения присоединялась к этой структуре, она делала это, чтобы защитить себя от возможной агрессии со стороны тандема Турции и Азербайджана, и, как заметил он, если ОДКБ не работает в случае этой опасности, то почему Армения должна оставаться членом этой структуры?

Несмотря на сложившуюся ситуацию, на уровне исполнительной власти в Армении пока воздерживаются от прямого заявления о выходе из структуры.

«Очевидно, не правда ли, что власти Армении не смирились и не смирятся с сегодняшним бездействием [ОДКБ], но если сделать заявление сейчас, то оно будет воспринято как очень резкое», - сказал Ален Симонян.

На вопрос корреспондента Радио Азатутюн о том, правильно ли понимать, что «на данный момент мы пока не заявляем, что покинем эту структуру, если в ближайшее время не будет такой политической оценки», спикер армянского парламента ответил так: «Мы никогда не говорили, что выйдем, мы говорим, что ОДКБ вышла из нашего региона, что они ушли отсюда, и мы хотим, чтобы они нам сообщили, сказали, так ли это, что их больше нет в этом регионе, что они больше не действуют здесь и что у ОДКБ здесь уже нет границы».