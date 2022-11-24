Фейерверки в Ереване будут разрешены только на площадях Свободы и Республики в праздничные дни

На своем последнем заседании Совет старейшин армянской столицы единогласно проголосовал за данный проект, представленный заместителем мэра Еревана Тиграном Авиняном.

Депутат правящей парламентской фракции «Гражданский договор» Сисак Габриелян представил проект запрета фейерверков.

По словам Габриеляна, они работали над ним два года с Авиняном, а вчера проект был введен в обращение.

«Свободная продажа бенгальских огней или различных видов малых фейерверков, используемых внутри здания во время свадебных торжеств, или простейших, небольших фейерверков, помещаемых на торт, будет по-прежнему сохраняться, но места хранения, склады, их использование, назначение будут доведены до стандарта. Уже всем нам известные фейерверки, которые используются снаружи, в зависимости от их размера и типа относятся к фейерверкам 4-го и 5-го класса, и их продажа гражданам будет полностью запрещена», - отметил Сисак Габриелян.

Использование фейерверков сегодня также запрещены законом с 23:00 до 07:00 утра. В случае нарушения налагается штраф в размере 100 тысяч драмов (250 долларов), а при повторном нарушении одним и тем же лицом в течение года штраф удваивается.

Многие ереванцы, между тем, недовольны, что закон хоть и есть, но в полной мере не работает.

Если Национальное собрание одобрит проект, то он начнет действовать с июня следующего года. Будут выбраны лицензированные организации, которые будут импортировать фейерверки для использования только в праздничные дни.

Что касается контроля за исполнением закона, по словам Сисака Габриеляна, после каждого нарушения будут проверяться склады небольшого числа компаний-импортеров.