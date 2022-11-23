Президент России Владимир Путин надеется на заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Об этом он заявил сегодня, выступая на саммите ОДКБ в Ереване.

Он отметил, что на сегодняшней встрече они обсудят вопрос комплексной нормализации отношений двух соседних стран.

«Нашего дальнейшего внимания, конечно, требуют, – я согласен с коллегами, которые уже об этом говорили, – и вопросы, связанные с усилиями по достижению комплексного армяно-азербайджанского урегулирования. Безусловно, это острый вопрос, который нашего внимания требует», - отметил Путин, добавив, чтотрехсторонние переговоры в Сочи стали хорошей основой для дальнейшего решения основополагающих вопросов.

«Важно, что в совместном заявлении были подтверждены приверженность к трехсторонним договоренностям на высшем уровне, которые были достигнуты ранее – в 2020 году и в 2021 году, и ключевая роль нашего совместного формата взаимодействия в обеспечении мира и стабильности на Южном Кавказе. Только последовательно выполняя эти договоренности в вопросах делимитации границы, разблокирования транспортных коммуникаций, решения гуманитарных проблем, можно добиться устойчивой нормализации отношений Армении и Азербайджана. Надеемся, что это позволит в конечном итоге выйти на заключение мирного договора между Ереваном и Баку», - сказал президент РФ.

Как сообщил ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Путин в Ереване также проведет отдельную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Президент России сказал, что перечисленные им вопросы будут также обсуждаться на двусторонней встрече с премьер-министром Армении.

Российский президент подчеркнул, что помимо позитивных развитий в военной структуре были зарегистрированы также недостатки, о которых пообещал поговорить более подробно на закрытой встрече глав государств-членов ОДКБ.

Путин прибыл в Армению сегодня для участия в саммите ОДКБ.