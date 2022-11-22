В преддверии саммита ОДКБ и визита Путина в Ереване прошла акция протеста

В преддверии завтрашнего саммита ОДКБ в Ереване оппозиционная партия «Национально-демократический полюс» сегодня провела акцию протеста.

Участники шествия, начавшегося у памятника Гарегину Нжде, скандировали антироссийские лозунги: «враг Россия!», «враг ОДКБ!», имея в виду, что после кровавых столкновений на границе в сентябре этого года этот военный блок не оказал никакой поддержки своему члену - Армении.

Члены оппозиционной партии заявили, что визит лидеров недружественных и даже «враждебных по отношению к Армении» стран-членов ОДКБ, в частности президента Российской Федерации Владимира Путина, должен получить достойное противодействие. Завтра они, а также представители гражданского общества, намерены вновь провести акции протеста.

Это первый визит Путина в Армению после 44-дневной войны осенью 2020 года.