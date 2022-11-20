Азербайджан обвинил Францию и Армению в связи с заявлением на саммите Франкофонии

В Баку назвали «провокационными» заявления министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна об антиазербайджанской позиции членов организации во время министерской встречи, состоявшейся в рамках саммита в Тунисе.

Касаясь проекта резолюции о кризисных ситуациях во франкоязычном пространстве, министр Мирзоян подчеркнул важность того, что страны-члены и правительства франкоязычного сообщества выразили солидарность с Арменией, сделав главные вопросы, определяющие мирное урегулирование конфликта между сторонами, своими собственными. Мирзоян подчеркнул, что пункты этого заявления, касающиеся Армении, очень сбалансированы и являются результатом компромиссов, в направлении которых Армения приложила усилия.

По мнению Азербайджана, окончательный вариант документа содержит определенные элементы, которые, по мнению МИД Азербайджана, «не входят в юрисдикцию мандата организации», и которые, якобы, «Армения может использовать для осуществления политической пропаганды». Баку вновь обвинил Францию в «политическом давлении» в процессе согласования документа.

Президент Франции Эммануэль Макрон, председатель Европейского совета Шарль Мишель, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и лидеры других франкоязычных стран прибыли в Тунис для участия в саммите Международной организации франкоязычных стран, насчитывающей 54 постоянных члена.

В своем выступлении премьер-министр Никол Пашинян рассказал об оккупации Азербайджаном территорий Армении, подчеркнул, что Баку нарушает основополагающие принципы Устава ООН, в частности, принцип неприменения силы против территориальной целостности любого государства.

Пашинян коснулся также процесса подписания мирного договора с Азербайджаном и проблемы Нагорного Карабаха.

В Тунисе министр иностранных дел Арарат Мирзоян также поднял вопрос об агрессии Азербайджана против территориальной целостности и суверенитета Армении, которая, как подчеркнул он, началась в мае прошлого года и продолжилась 13-14 сентября этого года.