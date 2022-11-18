Армения намерена запустить в космос искусственный спутник армянского производства

По словам заместителя министра высокотехнологической промышленности Авета Погосяна, работы в этом направлении уже начались.

«Он будет существенно отличаться от первого спутника не только своими техническими характеристиками, но и тем, что и проектирование, и, скорее всего, значительная часть интеграции будет произведена в Армении», - сказал он.

Чиновник не уточнил, когда именно это станет реальностью.

Тем временем в правительстве уже сообщают, что первый армянский искусственный спутник Armstat-1, запущенный в космос полгода назад, уже готов к работе. За прошедшие месяцы он был протестирован, результаты положительные, заявил сегодня на пресс-конференции министр высокотехнологической промышленности Роберт Хачатрян.

По его словам, ведутся работы по созданию Центра управления спутником и приемной станции. «В ближайшее время в Армению прибудет рабочая группа, которая займется монтажными работами. Большая часть оборудования уже завезена в Армению, соответствующие специалисты проходят обучение», - сказал министр.

По словам Хачатряна, Центр управления будет готов к концу года, он позволит полностью управлять спутником из самой Армении. Полученные данные будут использоваться для различных целей, начиная от сельского хозяйства и заканчивая предотвращением чрезвычайных ситуаций, контролем границ.

Министр отметил, что по спутниковым снимкам можно даже прогнозировать экономический рост, используя ночные снимки со спутника. «Освещение города сравнивают с предыдущими снимками, видят, увеличилось или уменьшилось освещение в городе, и на основе этого делают прогнозы», - сказал он.

На этапе тестирования Армения получила со спутника различные фотографии, в том числе пограничные, сообщил заместитель министра высокотехнологической промышленности Авет Погосян. «Есть фотографии из разных уголков мира. Например, есть снимок территории близ восточной границы Армении, сделанный 14 сентября», - сказал замминистра.

Испанская компания SATLANTIS, с помощью которой был запущен в космос первый армянский спутник, уже открыла представительство в Армении.

«Если сравнивать, то Армения купила не дорогой «Мерседес», а, так сказать, создала завод, который будет производить этот дорогой «Мерседес». Именно поэтому SATLANTIS основал представительство в Армении, и эти долгосрочные программы будут реализованы», - сказал генеральный директор SATLANTIS Хуан Томас Эрнани.

Правительство хочет наладить массовое производство спутников в Армении. Когда именно – и в этом случае ничего не говорится о сроках.