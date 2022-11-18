Оппозиция критикует повышение зарплат премьер-министру, министрам и депутатам в бюджете на 2023 год

Парламентская оппозиция критикует намерение власти повысить зарплаты премьер-министру, министрам и депутатам в бюджете на 2023 год.

Депутат оппозиционной фракции «Айастан» Тадевос Аветисян иронизирует: народолюбивый премьер хочет в бюджете на следующей год увеличить свою зарплату на 243 тыс драмов, зарплату министров - на 142 тыс. драмов, депутатов - примерно на 120 тыс. драмов, между тем, зарплата тех, кто получает минимальную зарплату повышается всего на 7 тыс. драмов.

И это в том случае, когда, по мнению депутата от оппозиции, социальное положение малоимущих еще более ухудшится в условиях продолжающейся инфляции, поскольку их доходов даже сегодня не хватает на покрытие минимальных потребностей.

«Если оценивать в социальном плане, то речь идет о следующем: с каждым следующим днем, а также с каждым следующим годом наши граждане, речь идет прежде всего о работающих малоимущих гражданах, одиноких пенсионерах, бедных семьях в целом, с каждым следующим днем они будут жить все хуже, чем в предыдущий день, потому что с каждым следующим днем цены растут, а их доходы, естественно, в соответствии с этим не растут», - сказал Аветисян.

Между тем, председатель постоянной комиссии парламента по финансово-кредитным и бюджетным вопросам, депутат правящей фракции Геворк Папоян пояснил, что зарплаты чиновников, получающих зарплату выше 250 тыс. драмов, в том числе премьер-министра и министров, повышаются, но взамен их надбавки уменьшаются, то есть, в результате их доходы остаются прежними. При этом и заработная плата тех, кто получает в госсистеме до 250 тыс. драмов, будет повышена, и их надбавки будут сохранены, сказал провластный депутат.

«Премьер-министр отметил, что мы не повышаем зарплаты тем, кто получает высокие зарплаты, а более агрессивно повышаем тем, кто получает низкие зарплаты, потому что действительно есть инфляция, и у людей есть социальные проблемы», - сказал Папоян.

Тадевос Аветисян возразил, что правительство незаконно распределяет надбавки министрам и другим чиновникам. Поскольку закон о заработной плате не позволяет устанавливать периодические надбавки, по словам оппозиционера, сейчас в правительстве пытаются освободиться от незаконных надбавок, повышая зарплаты.