В Армении реагируют на заявление Филипа Рикера о Минской группе

«Тот факт, что Минская группа фактически не действует, затрудняет решение нагорно-карабахской проблемы», - считает секретарь оппозиционной фракции «Честь имею» Тигран Абраамян.

Филип Рикер, назначенный 2,5 месяца назад американским сопредседателем Минской группы ОБСЕ и старшим советником госсекретаря США по переговорам на Кавказе, вчера заявил, что механизм Минской группы больше не функционирует, и Вашингтон занимается мирным урегулированием между Азербайджаном и Арменией только через прямое взаимодействие с Баку и Ереваном.

«Я думаю, что дело дошло до того, что мы можем завершить этот мандат консенсусом», - заявил посол Рикер, говоря о формате сопредседательства США, Франции и России, занимавшемся решением карабахской проблемы.

Однако, по утверждению американского дипломата, мандат и цель группы сохраняются, хотя он и признал, что сам даже не смог посетить Степанакерт.

После 44-дневной войны уже два года, как переговоры на уровне сопредседательства Минской группы ОБСЕ фактически зашли в тупик. Хотя Армения настаивала на необходимости урегулирования конфликта именно в этом формате, Азербайджан отказывался вернуться к переговорам, заявляя, что вопрос Карабаха решен.

Работа Минской группы особенно осложнилась после вторжения России в Украину в феврале этого года. На фоне противоречий между Россией и Западом сопредседатели Минской группы посещают Армению по отдельности. Они также получили новые должности. Вашингтон и Париж, как и Москва после войны, активизировали посреднические усилия уже в вопросе армяно-азербайджанского урегулирования.

Хотя были неэффективные этапы, но лучшей площадки, чем Минская группа, где стороны садились за стол переговоров, не было, считает оппозиционер Тигран Абраамян.

«С одной стороны, Азербайджан заявляет, что вопроса Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.] больше не существует, во-вторых, власти Армении делают довольно опасное заявление о том, что они ищут пути для налаживания связей и контактов между Арцахом и Азербайджаном. Если здесь нет посреднической роли, если здесь нет четкой платформы, то в этом случае Азербайджан получает гораздо большую возможность поглотить проблему и решить ее так, как он заявляет, создается впечатление, что Армения просто сбрасывает с себя вопрос, связанный с Арцахом», - подчеркнул секретарь фракции «Честь имею».

Депутат правящей фракции «Гражданский договор» Артур Ованнисян отмечает как негативный, так и позитивный момент.

«Да, сам по себе этот формат сейчас не функционирует в том формате, в каком функционировал раньше, но все три страны полностью вовлечены в процесс, и отношения между Западом и Россией, обусловленные украинским конфликтом, не распространяется на процессы урегулирования армяно-азербайджанского или карабахского конфликта, что само по себе является положительным моментом. Фиксируя изменение формата Минской группы как негативное, мы фиксируем текущую ситуацию как позитивную», - подчеркнул Ованнисян.

Провластный депутат сегодня заявил, что вопросы, касающиеся нагорно-карабахской проблемы, поднимаются на всех возможных площадках. Хотя именно правительство Армении обратилось к Минской группе по вопросу мирного договора, но после отказа Азербайджана Ереван уже заявляет о правильности откладывания вопроса о статусе Карабаха на неопределенный срок.

«Если мы скажем, что мы не пойдем на примирение с Азербайджаном, пока не будет окончательно решена нагорно-карабахская проблема, то это означает, что будем воевать до тех пор, пока не будет решена карабахская проблема, а карабахская проблема уже 31-й год не решается и еще больше осложняется, следовательно, мы не будем заводить переговоры в тупик, мы не будем проводить такую политику, которая может привести к эскалации, параллельно мы не собираемся отступать от наших красных линий», - сказал Артур Ованнисян.

Отвечая на вопрос Радио Азатутюн, не означает ли это оставить Карабах в одиночку, за что периодически оппозиция критикует власть, провластный депутат сказал: «Абсолютно все наши действия, политика, отношения с нашими партнерами в Нагорном Карабахе говорят о том, что мы на стороне наших соотечественников в Нагорном Карабахе, мы никогда их не оставляли и мы еще ближе, мы озабочены. Я говорю это более уверенно, чем все предыдущие власти Армении».

В Нагорном Карабахе выступают за сохранение Минской группы ОБСЕ и решение карабахского вопроса в формате сопредседательства. В этом международно признанном формате закреплен статус Нагорного Карабаха как стороны конфликта и переговоров, подчеркнул сегодня министр иностранных дел Нагорного Карабаха Давид Бабаян. Он считает, что напряженность между Россией и Западом носит временный характер, когда-нибудь, как он надеется, формат Минской группы будет восстановлен.

«Сопредседательство Минской группы как таковое заморожено, а не распущено. Мы не хотим отказываться от формата. Во-вторых, для этого должен быть созван саммит ОБСЕ. Говорить о том, что вы знаете, ну сейчас нехорошо, мы так решаем... Надо структурировать, строго соблюдать то, что создано на основе консенсуса, то есть, на основании демократических принципов, демократическое государство не может это игнорировать», - подчеркнул Бабаян.

Несмотря на два года де-факто бездействия, мандат Минской группы, занимающейся карабахской проблемой, официально не отменен.