«Я хотел бы, чтобы Армения определилась в плане постепенного движения в сторону членства в ЕС» - бывший вице-посол РА в США

Очевидно, что Москва и ОДКБ не помогают и не помогут, а Ереван в одиночку не может укрепить свою оборону, в беседе с Радио Азатутюн заявил бывший заместитель посла Армении в США Армен Харазян, подчеркнув, что хотел бы видеть более ответственную позицию со стороны Армении в плане переосмысления своих военно-политических отношений в мире, формулирования и реализации политических предпочтений.

Харазян хочет, чтобы Армения, например, определилась в плане постепенного движения в сторону членства в Евросоюзе.

«Я хотел бы, чтобы Армения четко заявила, что возобновляет переговоры об ассоциации с Евросоюзом, со всем спектром и со всей глубиной, более того, расширяет этот спектр и ориентируется на постепенное движение в сторону членства в Евросоюзе, что должно подразумевать выход Армении из ОДКБ и ЕАЭС, а также из СНГ», - сказал бывший заместитель посла.

По его убеждению, это позволит Еревану выстроить качественные политические отношения, в рамках которых Армения сможет развивать военно-политическое сотрудничество с ведущими западными государствами и приобрести способности собственными силами отстаивать собственные права, а также неотъемлемые права народа Нагорного Карабаха.

«Здесь нет альтернативы, промедление просто потому, что это будет сложно, не может дать Армении ничего положительного. Промедление, наоборот, ставит Армению в еще более тяжелое положение», - сказал бывший вице-посол.

На вопрос, есть ли у Евросоюза и США желание взять на себя эту задачу, что означает противостоять Азербайджану, с которым у них сейчас газовые интересы, Харазян ответил: «Вопрос общих газовых интересов с Азербайджаном преувеличен. Азербайджан хотел бы, чтобы мир думал, что у него есть такие газовые возможности, но их у него нет. Если рассматривать соглашение о 15 млрд кубометров газа, которые должны быть поставлены Европе до 2027 года, в контексте, где годовое потребление газа в Европе в целом составляет 500 млрд кубометров, то становится очевидно истинное значение Азербайджана - это капля в море».

Интервью с бывшим вице-послом можно посмотреть здесь: