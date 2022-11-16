Парламентская оппозиция не участвует в обсуждении госбюджета на 2023 год

Обсуждение основного финансового документа на следующий год проходит без оппозиции. Депутаты оппозиционных фракций «Айастан» и «Честь имею», вернувшиеся вчера в парламент после почти полугодового бойкота, перед началом обсуждения госбюджета на 2023 год покинули зал заседаний парламента.

От оппозиции не было ни вопросов, ни критики. Провластные депутаты говорили, что хотели бы видеть другую картину.

«Есть граждане Республики Армения, которые их избрали, и голос этих граждан никак не был услышан в контексте бюджета на 2023 год, я сожалею об этом», - заявил Геворк Папоян из правящей фракции «Гражданский договор».

«Это не то место, откуда нужно убегать. Это то место, где нужно создавать атмосферу солидарности», - добавил член той же фракции Андраник Кочарян.

После нескольких дней обсуждений в комиссиях сегодня проект бюджета представил правящему большинству в парламенте министр финансов Тигран Хачатрян.

«Основным направлением бюджетных программ на 2023 год будет по-прежнему оставаться укрепление среды безопасности, усиление экономических возможностей, развитие человеческого капитала и укрепление социальной защиты наших граждан», - сказал он.

В течение следующего года правительство планирует потратить более 6,4 млрд долларов. Это примерно на 1 млрд превышает расходы, запланированные на этот год.

Самая большая часть общей суммы (более 25%) будет направлена на социальные расходы: в 2023 году на пенсии, различные пособия и другую помощь правительство израсходует более 1,6 млрд долларов.

На втором месте стоит финансирование Вооруженных сил. Правительство планирует выделить на оборонную сферу более 1 млрд долларов. Расходы на оборону больше всего увеличатся по сравнению с этим годом, примерно на 430 млн долларов.

Сегодня в парламенте также говорили о показателях этого года и ожидаемых развитиях в 2023 году. Правительство прогнозирует в следующем году экономический рост на уровне не менее 7%. Власти заявляют, что добиться цели будет непросто.

«Будут и трудности. Достижение высокого экономического роста относительно базы, сформированной в результате позитивных событий этого года, требует последовательного углубления курса проводимых реформ и преодоления значительных трудностей», - сказал Тигран Хачатрян.

В течение почти всего года эксперты и экономисты подчеркивали, что зафиксированные высокие экономические показатели в основном обусловлены большим притоком россиян и их денежных средств в Армению.

Власти соглашаются, но не принимают утверждения экспертов о том, что правительство ничего для этого не сделало. Они замечают, что русские могли выбрать другую страну.

Заместитель председателя постоянной комиссии по экономическим вопросам Бабкен Тунян отметил, что это краткосрочная реальность, которая может измениться уже завтра.

«Эти слова и эта ситуация не долговечны. То есть, сегодня у нас одна ситуация, завтра у нас может быть другая ситуация. Поэтому одна из важнейших задач, которую ставит перед собой правительство и которая отражена в бюджете следующего года, состоит в том, чтобы этот экономический эффект, оцениваемый в данный момент как краткосрочный, превратить в потенциал долгосрочного экономического роста», - сказал Тунян.