Невозможно прийти к соглашению с тем, кто держит пистолет у твоей головы – Марукян

Об этом у себя в микгроблоге в Twitter накануне вечером написал посол по особым поручениям Эдмон Марукян.

«Иначе невозможно прийти к соглашению с тем, кто держит пистолет у твоей головы и не соблюдает никаких договоренностей», - подчеркнул он.