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Армения

Невозможно прийти к соглашению с тем, кто держит пистолет у твоей головы – Марукян

Эдмон Марукян

Азербайджан должен прекратить терроризировать Армению и Нагорный Карабах, чтобы достичь прочного мира в регионе.

Об этом у себя в микгроблоге в Twitter накануне вечером написал посол по особым поручениям Эдмон Марукян.

«Иначе невозможно прийти к соглашению с тем, кто держит пистолет у твоей головы и не соблюдает никаких договоренностей», - подчеркнул он.

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