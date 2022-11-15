Невозможно прийти к соглашению с тем, кто держит пистолет у твоей головы – Марукян

Об этом у себя в микгроблоге в Twitter накануне вечером написал посол по особым поручениям Эдмон Марукян.
«Иначе невозможно прийти к соглашению с тем, кто держит пистолет у твоей головы и не соблюдает никаких договоренностей», - подчеркнул он.
Азербайджан должен прекратить терроризировать Армению и Нагорный Карабах, чтобы достичь прочного мира в регионе.
Об этом у себя в микгроблоге в Twitter накануне вечером написал посол по особым поручениям Эдмон Марукян.
«Иначе невозможно прийти к соглашению с тем, кто держит пистолет у твоей головы и не соблюдает никаких договоренностей», - подчеркнул он.
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