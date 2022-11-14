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Армения

Бенефициар программы «Защитник отечества» может получать зарплату в размере до 380 тыс. драмов

18-летний военнослужащий после 6 месяцев срочной службы по программе «Защитник отечества» может перейти на контрактную службу сроком на 5 лет, получать зарплату до 380 тысяч драмов и пользоваться всеми привилегиями контрактника.

По словам министра обороны Сурена Папикяна, в рамках программы «Защитник отечества» военнослужащие-контрактники также могут пройти аттестацию и удвоить свою зарплату. Все это, по словам министра, повысит привлекательность службы по контракту.

«18-летний юноша, который после 6 месяцев срочной службы может стать военнослужащим контрактной службы и с этого дня получать зарплату в размере 316 тыс. драмов без учета налогов, если он на боевой службе, а в случае боевого дежурства – вплоть до 380 тыс. драмов, и это в течение 5 лет. По истечении 5 лет контрактной службы он получит почетную выплату в 5 млн драмов. Эта сумма принадлежит ему, он может распорядиться ею в любом направлении: на ипотечное кредитование, на личные проблемы, желательно на женитьбу, создание семьи», - сказал министр на обсуждении, состоявшемся сегодня в комиссии по обороне.

Сурен Папикян отметил, что программа «Защитник отечества» также решит серьезную социальную проблему: после обязательной военной службы молодым людям больше не придется уезжать на заработки за границу. «Потому что это работа для наших граждан, которая заменяет после службы в армии работу за границей», - сказал он.

На состоявшемся сегодня в комиссии по обороне обсуждении Сурен Папикян сказал, что сейчас делается все, чтобы срок службы в армии стал основой, ресурсом для того, чтобы в будущем иметь профессиональную армию. Министр выразил надежду, что большинство из тех, кто по новой программе станут контрактниками, продолжат службу в Вооруженных силах.

Сегодня комиссия парламента по обороне дала положительное заключение программе «Защитник отечества», которая вместе с законопроектом об аттестации военнослужащих-контрактников будет обсуждаться на предстоящем заседании Национального собрания.

Депутат правящей фракции «Гражданский договор» Армен Хачатрян
Депутат правящей фракции «Гражданский договор» Армен Хачатрян

Заместитель председателя комиссии по обороне Армен Хачатрян подчеркивает, что на пути создания профессиональной армии, наряду с программой «Защитник отечества», а также программой удвоения зарплат военнослужащих-контрактников посредством аттестации, уже действует программа обеспечения выпускников военных учебных заведений трехкомнатными квартирами. По словам Хачатряна, посредством всего этого они пытаются решить проблему наличия конкурентоспособного офицерского состава, поскольку в последние годы очень мало молодых людей обращаются в военные учреждения, в результате чего у нас нет офицерского состава.

«В 2016 году, насколько я помню, 16 человек подали заявления о приеме в [Военный университет имени Вазгена Саргсяна], а это абсурд. В Вооруженных силах у нас нет офицеров с базовым образованием, и прямо сейчас есть сектор, который находится вообще в вакууме: у нас нет офицерского состава, а если у нас нет офицерского состава с базовым образованием, сколько бы денег мы ни тратили, какую бы наилучшую боевую технику ни имели, наша армия точно «остается армией». Это во-первых. Во-вторых, это мероприятие, направленное на заработную плату контрактников: для нас не секрет, что нынешние контрактники, получая очень низкую заработную плату, в свободное время выполняют другую работу: водят такси, занимаются фермерством в наших областях и т. д., то есть, не являются профессиональными военными. Армия для них - второстепенный способ получить какую-то зарплату. Проектом, одобренным две недели назад, мы существенно подняли им зарплату, почти в два раза. По моим подсчетам, чистая зарплата, которую будет получать контрактник без участия в боевых действиях и т. д., то есть, в спокойном режиме, будет составлять порядка 315 тысяч драмов», - сказал депутат.

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