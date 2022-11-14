Бенефициар программы «Защитник отечества» может получать зарплату в размере до 380 тыс. драмов

18-летний военнослужащий после 6 месяцев срочной службы по программе «Защитник отечества» может перейти на контрактную службу сроком на 5 лет, получать зарплату до 380 тысяч драмов и пользоваться всеми привилегиями контрактника.

По словам министра обороны Сурена Папикяна, в рамках программы «Защитник отечества» военнослужащие-контрактники также могут пройти аттестацию и удвоить свою зарплату. Все это, по словам министра, повысит привлекательность службы по контракту.

«18-летний юноша, который после 6 месяцев срочной службы может стать военнослужащим контрактной службы и с этого дня получать зарплату в размере 316 тыс. драмов без учета налогов, если он на боевой службе, а в случае боевого дежурства – вплоть до 380 тыс. драмов, и это в течение 5 лет. По истечении 5 лет контрактной службы он получит почетную выплату в 5 млн драмов. Эта сумма принадлежит ему, он может распорядиться ею в любом направлении: на ипотечное кредитование, на личные проблемы, желательно на женитьбу, создание семьи», - сказал министр на обсуждении, состоявшемся сегодня в комиссии по обороне.

Сурен Папикян отметил, что программа «Защитник отечества» также решит серьезную социальную проблему: после обязательной военной службы молодым людям больше не придется уезжать на заработки за границу. «Потому что это работа для наших граждан, которая заменяет после службы в армии работу за границей», - сказал он.

На состоявшемся сегодня в комиссии по обороне обсуждении Сурен Папикян сказал, что сейчас делается все, чтобы срок службы в армии стал основой, ресурсом для того, чтобы в будущем иметь профессиональную армию. Министр выразил надежду, что большинство из тех, кто по новой программе станут контрактниками, продолжат службу в Вооруженных силах.

Сегодня комиссия парламента по обороне дала положительное заключение программе «Защитник отечества», которая вместе с законопроектом об аттестации военнослужащих-контрактников будет обсуждаться на предстоящем заседании Национального собрания.

Заместитель председателя комиссии по обороне Армен Хачатрян подчеркивает, что на пути создания профессиональной армии, наряду с программой «Защитник отечества», а также программой удвоения зарплат военнослужащих-контрактников посредством аттестации, уже действует программа обеспечения выпускников военных учебных заведений трехкомнатными квартирами. По словам Хачатряна, посредством всего этого они пытаются решить проблему наличия конкурентоспособного офицерского состава, поскольку в последние годы очень мало молодых людей обращаются в военные учреждения, в результате чего у нас нет офицерского состава.

«В 2016 году, насколько я помню, 16 человек подали заявления о приеме в [Военный университет имени Вазгена Саргсяна], а это абсурд. В Вооруженных силах у нас нет офицеров с базовым образованием, и прямо сейчас есть сектор, который находится вообще в вакууме: у нас нет офицерского состава, а если у нас нет офицерского состава с базовым образованием, сколько бы денег мы ни тратили, какую бы наилучшую боевую технику ни имели, наша армия точно «остается армией». Это во-первых. Во-вторых, это мероприятие, направленное на заработную плату контрактников: для нас не секрет, что нынешние контрактники, получая очень низкую заработную плату, в свободное время выполняют другую работу: водят такси, занимаются фермерством в наших областях и т. д., то есть, не являются профессиональными военными. Армия для них - второстепенный способ получить какую-то зарплату. Проектом, одобренным две недели назад, мы существенно подняли им зарплату, почти в два раза. По моим подсчетам, чистая зарплата, которую будет получать контрактник без участия в боевых действиях и т. д., то есть, в спокойном режиме, будет составлять порядка 315 тысяч драмов», - сказал депутат.