Азербайджанцы строят дороги и бункеры на территории Армении - Арман Татоян

Даже спустя два месяца после сентябрьского нападения Азербайджана военное ведомство Армении не сообщает, сколько позиций потеряла армянская сторона и какое стратегическое значение они имели. Известно только, что за последние два года было оккупировано около 130 квадратных километров территории Армении.

Бывший омбудсмен Арман Татоян вчера представил доклад возглавляемого им фонда. Профессиональная группа, состоящая из картографов, юристов и историков, в Сюникской и Вайоцдзорской областях зафиксировала, что азербайджанцы в эти дни активно проводят фортификационные работы, строят дороги и даже бункеры, держа под прицелом ряд населенных пунктов, а также Татевскую и Джермукскую ГЭС, Капанское хвостохранилище.

По словам Армана Татояна, если с этими объектами что-то случится, последствия будут катастрофическими. Татоян отметил, что фотографии, сделанные в ходе работ по сбору фактов, доказывают, что азербайджанцы находятся на горе Арджисар, расположенной по соседству с Джермуком, откуда они наблюдают за городом.

«Сейчас вы видите участок Арджисара. Красной линией мы показали прямую видимость, что с тех позиций, с их позиций город Джермук находится в зоне прямой видимости», - сказал бывший омбудсмен.

Татоян также представил фотографии, сообщив, что на суверенной территории Армении, в непосредственной близости от Джермука, азербайджанцы уже построили бетонную дорогу шириной 10-12 метров.

«Это, например, дорога, построенная азербайджанскими вооруженными силами в непосредственной близости от Джермука, на оккупированных территориях нашей страны. Это так называемая бетонная дорога, мы подробно изучили, как они строят эту дорогу. В частности, они привозят камни из рудников или других мест, дробят их, засыпают этими камнями эти дороги, затем смешивают их с цементом или каким-то другим материалом, чтобы дороги были готовы к зиме. То есть, они явно готовятся к зиме, и эти дороги, по нашим исследованиям, имеют ширину примерно 10-12 метров», - сказал Татоян.

«Община Неркин Ханд превратилась в село-призрак»

Бывший омбудсмен также представил ситуацию в Сюникской области. Согласно изучениям, проведенным «Фондом Татояна», только в селе Неркин Ханд азербайджанцы установили около 10 позиций, одна из которых находится так близко к сельской школе, что, по словам Татояна, во время их посещения были слышны голоса азербайджанцев. Школа, естественно, не работает.

Азербайджанские солдаты также беспрепятственно подходят к кладбищу Неркин Ханда, в результате чего жители села больше не имеют возможности посещать могилы своих родственников.

«В селе больше нет семей, прежняя активная и жизнерадостная община Неркин Ханд превратилась в село-призрак, - констатировал бывший омбудсмен. - Смотрите, внизу это школа Неркин Ханда, сельский архив и административное здание находятся прямо над школой. Представьте, мы в тот момент были возле школы, азербайджанские солдаты, видимо, кричали, не знаю, что они делали, но говорили громко, и мы отчетливо слышали их голоса. И прямо перед школой, на горе, они поставили дополнительный пост, который полностью контролирует эту территорию».

Учитывая шаги, предпринятые азербайджанскими военными, и темпы, с которыми они наращивают свои позиции на суверенной территории Армении, бывший омбудсмен сделал вывод, что азербайджанцы не намерены уходить.

«Азербайджанские военнослужащие разместили столько позиций на нашей территории, только в этом маленьком селе Неркин Ханд установили до 10 вооруженных позиций, если не больше. На каждой позиции, не знаю... по 20 военнослужащих. Не говоря уже о том, что на оккупированных территориях, особенно, например, в Джермуке, они отвезли туда даже дрова. Потому что они готовятся к зиме, они не собираются оттуда уходить. В этих условиях, при таком количестве вооруженных сил, кто-нибудь наивно полагает, что они готовятся к миру?» - сказал Татоян.

Губернатор Вайоц Дзора не в курсе того, что азербайджанцы строят дороги и бункеры в окрестностях Джермука. По словам Арарата Григоряна, на этот вопрос должно ответить Министерство обороны.

«Мы мало что видим», - сказал губернатор, подтвердивший в разговоре с Радио Азатутюн на прошлой неделе, что азербайджанские военные, вторгшиеся на суверенную территорию Армении 13 сентября, не отошли и продолжают оставаться на подступах к Джермуку.