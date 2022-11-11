Повседневная жизнь в Джермуке уже не та: торговля остановилась, туристов почти нет

Повседневная жизнь в Джермуке уже не та. Разнообразные варенья, мёд и сухофрукты остаются на прилавках сутками. После азербайджанской агрессии 13 сентября торговля остановилась, за четыре часа ничего не продается, туристов почти нет. Новая реальность отпугивает многих от мысли отдыхать здесь, но местные жители уже смирились с этим, альтернативы у них нет.

«Это как я родился и всю жизнь слышал, что Израиль и соседняя с ним Палестина стреляли и до сих пор стреляют друг в друга, но люди там живут, Израиль стал сильным государством. Что, наш народ, наша Армения после двух выстрелов должны все оставить и уйти?» - сказал житель Джермука Вреж Мангасарян.

Джермукцы точно знают, где расположились азербайджанцы, они видны из разных районов города. Если спросить прохожих на улице, они покажут высоту, которая сейчас покрыта снегом. От азербайджанской армии город отделяют несколько километров.

«Все наши посты на этой стороне горы и до низу - в ущелье взяли, там есть небольшая обгоревшая гора, вплоть до того места они сидят», - сказала жительница города Нвард Акопян.

В одном из районов города, где и без того мало жителей, и спустя два месяца после азербайджанского нападения часть жителей не вернулась.

«Они уехали к своим близким родственникам, есть люди, у которых нет возможности снимать жилье в Ереване, они приехали сюда работать и жить. Например, у меня нет возможности снимать жилье в Ереване», - сказал один из жителей.

Именно поэтому магазин Мартика Степаняна не работает как раньше, он закрыт, 68-летний владелец магазина открывает магазин, только если есть покупатели.

«Местные жители приходили в магазин, покупали, уходили. А отдыхающие очень редко заходили курить сигарет или что-то выпить, так было, а сейчас этого нет», - рассказал Степанян.

Пенсионер сейчас думает о том, как они с женой проведут зиму с их скромной пенсией. Он подсчитал, что единственного дохода обоих едва хватит на отопление. «Заплатить 80 тысяч за свет, отопление, воду и прочее, а как же еда, как нам обойтись?» - сказал мужчина.

Этот вопрос волнует многих жителей Джермука. После азербайджанской агрессии в живущем за счет туризма курортном городе снижены зарплаты работникам санаториев и отелей, часть сотрудников находится под угрозой сокращения, а часть уже осталась без работы. У многих людей нет настроения рассказывать о том, что с ними произошло после войны.

В мэрии Джермука сообщают, что большая часть из более чем 9 тысяч жителей сейчас находится в городе. Сколько людей еще не вернулось, там не знают.