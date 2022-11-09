Произошедшее – это жестокое убийство - прокурор Ширакской области

Произошедшее – это жестокое убийство, по предварительным данным, женщина и дети были убиты острым колюще-режущим предметом, сообщил Радио Азатутюн прокурор Ширакской области Гурген Григорян. На данный момент, по словам прокурора, подозреваемых и задержанных нет.

Дом убитой семьи находится на главной улице Пемзашена. Во время посещения съемочной группой Радио Азатутюн места происшествия там проводились следственные действия.

Что могло стать причиной жестокого убийства молодой женщины и двух несовершеннолетних детей? Соседи семьи не смогли предположить какой-либо причины.

«Это бесчеловечный шаг... Тот, кто пошел на такой шаг, убил детей, разве имеет право называться человеком?» - отметили соседи.

Убитая женщина работала оператором в медпункте Пемзашена. Ее муж, согласно циркулирующей информации, находится за границей на заработках.

По словам родственников убитой, когда они услышали известие о ее смерти, то подумали, что семья отравилась угарным газом, об убийстве они даже не думали, узнали об этом только тогда, когда пришли на место происшествия.

Соседи рассказали, что семья жила скромно. «Жили, трудясь в поте лица. Что произошло, кому они насолили?..» - вопрошали они.