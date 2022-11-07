Сообщения о переброске военной техники через Лачинский коридор являются информационным терроризмом - Давид Бабаян

Сообщения азербайджанских телеграмм-каналов о переброске военной техники через Лачинский коридор министр иностранных дел Нагорного Карабаха Давид Бабаян называет информационным терроризмом, подчеркивая, что российские миротворцы перевозили гуманитарную помощь, а азербайджанская сторона пользуется этим поводом и в очередной раз провоцирует по разным причинам.

«Прежде всего чтобы запугать народ, чтобы сказать: смотрите, мы в любой момент можем перекрыть все потоки по коридору: грузоперевозки, пассажироперевозки и т.д., парализовать Арцах [Нагорный Карабах - ред.]», - сказал министр.

Давид Бабаян подчеркивает, что Лачинский коридор - единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией, является результатом международного соглашения, и Баку подобными провокациями пытается его сорвать.

«Естественно, ничего военного не перевозится, потому что есть камеры, все контролируется. Это не так, но они будут периодически говорить такие вещи, пытаться прибегать к провокациям. Это Азербайджан, кто не знает этого стиля?» - сказал он.

В телеграммм-каналах также распространяется информация о том, что Баку запретил пролет грузового самолета AH-148 Вовенно-воздушных сил России через воздушное пространство Азербайджана. Самолет с 12 тоннами гуманитарной помощи прилетел в Армению через территорию Ирана. Ни российская сторона, ни Ереван, ни Баку пока не отреагировали на новость об этом запрете.

Телеграмм-канал российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе в субботу сообщил, что военнослужащие миротворческой миссии доставили 12 тонн гуманитарного груза из аэропорта «Чкаловский» в аэропорт «Эребуни». По данным российской стороны, миротворцы уже передали предметы первой необходимости и продуктовые наборы 324 семьям в Мартунинском районе.