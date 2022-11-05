Ишхан Сагателян: «Мы можем предотвратить капитуляцию, сформировав национальное правительство»

«Мы можем предотвратить капитуляцию только под флагом национальной солидарности, подняв волну всеармянского пробуждения и в качестве важной вехи сформировав национальное правительство», - заявил Сагателян.

По словам оппозиционера, национальное правительство должно «восстановить триединство Армения-Арцах-Диаспора и обеспечить общеармянскую консолидацию».

«Во-вторых, это решение неотложных вопросов обороны и безопасности. В-третьих, обеспечение внешней поддержки для предотвращения жизненно важных уступок. По этим трем направлениям качественно новое правительство должно вести последовательную, ежедневную кропотливую работу», - заявил лидер оппозиционного движения «Сопротивление».

Отметим, что в митинге и последующем шествие по центральным улицам Еревана участвовал и бывший президент Армении Роберт Кочарян.

Как заявили представители оппозиции, митинг был направлен на консолидацию не вокруг какого-либо лица или партии, а вокруг «суверенитета Нагорного Карабаха, территориальной целостности и безопасности Армении». Оппозиция считает, что правительство не имеет права подписывать какой-либо документ, ограничивающий право Нагорного Карабаха на самоопределение.

30 октября в Степанакерте прошел митинг, в ходе которого власти Нагорного Карабаха и участники митинга обратились к властям Армении с требованием не подписывать никаких документов, который бы подразумевал признание Нагорного Карабаха частью Азербайджана.