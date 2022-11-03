«Мы не против улучшения отношений Армения-Азербайджан, но должны быть оговорки» - Давид Бабаян

«В конце концов, мы должны понять, что может ожидать армянскую цивилизацию, если вдруг Арцах [Нагорный Карабах - ред.] будет уничтожен, тогда возникнут ужасные, смертельные опасности для Матери-Армении, а если не будет Матери-Армении, тогда какая диаспора?» - добавил Бабаян.

Отвечая на вопрос пользователя Facebook, почему они не заявляют, что «какой бы документ ни подписала Армения, мы его не примем», Давид Бабаян сказал: «Что значит «какой бы документ ни подписала?», может быть, она подписывает что-то хорошее, мы должны сказать «что бы ни подписывала Армения, мы против этого?» Это одна Родина, да, это разные государства, но они настолько связаны друг с другом, что от судьбы Арцаха также зависит судьба Армении и армянского народа. Поэтому мы не предъявляем никому ультиматумы, нет, мы говорим: «дорогой народ, мы все едины», поэтому должно быть так, чтобы судьба Арцаха не подвергалась опасности, потому что это не только опасность, будет геноцид, после этого они перейдут к Армении. Арцах –тяжелая вещь, но не бремя. Он был щитом, а щит должен быть тяжелым, бумажного щита не бывает. Теперь вы видите, что раненый Арцах, разбитый щит привел к таким опасностям для Матери-Армении».

На другой вопрос, что «с одной стороны, правительство Арцаха приветствует решение России признать независимость Донецка и Луганска, с другой стороны, обращается к международному сообществу с призывом признать независимость Арцаха, не кажется ли вам, что вы проводите, мягко говоря, неверно просчитанную политику в этом вопросе?», министр иностранных дел Карабаха ответил: «В заявлении Национального собрания также упоминалось Косово. То есть, мы должны быть по возможности максимально объективны. Задача не в том, что мы должны дать оценку, кто прав, а кто нет, сейчас западный мир не приемлет ничего, связанного с Россией, это понятно, потому что их отношения вступили в довольно накаленный период, Россия и ряд других стран не приемлют, например, того, что происходит в западном блоке, по тому же Косово существуют полностью взаимоисключающие мнения».

Глава МИД Карабаха подчеркнул, что «мы должны стараться использовать любое право на самоопределение и любой факт его реализации, констатировать, что это так, и мы можем извлечь из этого какую-то выгоду».

«Наша задача не в том, чтобы решать, кто прав, а кто нет. Во-первых, это не наше дело, во-вторых, у нас нет таких ресурсов и нет смысла во все это входить», - добавил Бабаян.

Касаясь заседания комиссий по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном, которое должно состояться сегодня в Брюсселе, глава МИД Нагорного Карабаха отметил: «В целом мы считаем важным любой шаг, который может способствовать миру и стабильности в регионе. Это чисто технический процесс, который должен идти, они сейчас встретятся, посмотрим, как пойдет, какие есть сложности. Наш общий подход таков: так как это скорее технический вопрос, любая подобная встреча, конечно, которая может способствовать миру и стабильности, приветствуется».

Вчера МИД Армении заявил, что 3 ноября в Брюсселе состоится третье заседание комиссий по вопросам делимитации и пограничной безопасности Армении и Азербайджана.

Комиссии во главе с вице-премьерами Мгером Григоряном и Шахином Мустафаевым в последний раз собрались 30 августа в Москве, а первое заседание состоялось 24 мая в направлении села Ерасх на нахичеванской границе Армении и Азербайджана.