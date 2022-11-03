Парламенту пора стать участником переговорных процессов – провластный депутат

Напомним, что в заявлении лидеров России, Армении и Азербайджана была формулировка о начале армяно-азербайджано-российских межпарламентских контактов.

Согласно заявлению, целью является укрепление доверия между народами Армении и Азербайджана.

Хотя, по словам вице-спикера Совета Федерации РФ Константина Косачева, они уже начали консультации для начала трехсторонних межпарламентских контактов, Ованнисян сказал, что не может сообщить подробности относительно сроков и формата. Однако он отметил, что настроен положительно. По словам армянского депутата, чем больше контактных площадок, тем быстрее можно будет двигаться вперед.

«Конечно, об эффективности этого говорить пока рано, потому что у нас еще есть зафиксированное, так сказать, желание, которое, как мы думаем, может принести результат, но вокруг этого еще будет много обсуждений относительно технической, содержательной стороны организации процесса. И я должен еще раз подчеркнуть, что, учитывая, что мы живем в стране с парламентской формой правление, значение парламента во внешней политике, почему бы и нет, тоже должно быть направляющим», - заявил Артур Ованнисян.

На вопрос, имеет ли это тенденцию к подготовке общества к миру, депутат ответил так: «На данный момент я думаю, что наша политика относится к миру во всех направлениях, и когда мы говорим о мире, мы говорим не только о том, чтобы не стрелять друг в друга. Конечно, обществам нужны десятилетия, чтобы подготовиться к миру, но однажды этот отсчет должен начаться».

По словам Ованнисяна, поскольку эта договоренность была достигнута при посредничестве российской стороны, можно предположить, что Россия будет модератором этих контактов, и Ереван не против этого.

По словам депутата, заявления Еревана и Баку о том, что они готовы подписать мирный договор до конца года, остаются в силе. «Мы четко заявили, что готовы подписать [мирный договор] до конца года, и это не значит, что он будет подписан или не будет подписан. В случае конструктивной позиции Азербайджана, Республика Армения не будет создавать никаких препятствий в контексте мирной повестки», - заявил армянский депутат.

Если мирный договор будет подписан, будет ли он внесен в парламент? По словам Ованнисяна, юридически существуют различные форматы, но, вероятнее всего, да.

По словам депутата, они заинтересованы в том, чтобы в этих контактах участвовала и оппозиция. «Но если будут мешать, то лучше, чтобы не участвовали», - сказал Ованнисян, не уточнив, как представители оппозиции могут помешать процессу.