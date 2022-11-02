Кризис в ИТ-сфере углубляется. По словам представителей сферы, компании закрываются

Вследствие резкой девальвации доллара кризис в сфере информационных технологий, в основном занимающейся экспортом, продолжается уже более полугода, и он не только не регулируется, но и углубляется. Представители сферы констатируют, что из-за сложившейся ситуации компании закрываются, возникают новые финансовые вызовы.

В сообществе, имеющем стратегическое значение для экономики и приносящем большие налоговые поступления, недоумевают: чего ждет правительство, почему за последние семь месяцев оно не предприняло никаких практических шагов?

«Непонятно, как получается, что для них все равно, какие убытки от этого несет сфера», - сказал глава группы компаний Instigate Арман Погосян.

По словам главы Instigate, объединяющей более десятка программистских и робототехнических компаний, получающих прибыль в долларах и занимающихся экспортом, некоторые компании даже брали кредиты, чтобы продолжить свою деятельность, из-за значительных финансовых потерь они вынуждены сокращать инвестиции в сферах образования и научных исследований.

«Мы ежегодно инвестируем около 200 млн долларов, эта деятельность сильно страдает из-за того, что наши доходы падают. Мы проводим тренинги, за последние 15 лет мы за свой счет ввели в сферу около двух тысяч человек, то есть пришли люди других профессий, которые изучили ИТ и вошли в ИТ-сферу. В каждый момент времени около 40 человек обучаются за наш счет в учебных центрах Instigate в разных регионах Армении и входят в сферу. Этому также наносится большой ущерб», - сказал он.

До сих пор нет официальной статистики о том, сколько ИТ-компаний закрылось из-за резкой девальвации доллара в последние месяцы или сколько потеряла отрасль.

В сообществе информационных технологий ожидали, что правительство обратит внимание на их проблему и попытается найти решения. Там говорят, что в правительстве нашли временное решение проблемы: планируют предоставить субсидию в размере налога на прибыль, однако предложение никак не реализуется. Они не знают - почему. Законопроект был разработан и так и остался непринятым, подвижек нет.

«Постоянное ухудшение этих условий приводит к краху очень многих компаний. Такой подход неприемлем, безразличие - тем более, и необходимо предпринять шаги, чтобы все это предотвратить», - подчеркнул Геворк Сафарян из компании LimeTech.

«Организации, которые десятки лет развивались в естественной среде и пытались создавать системы, команды, решающие сложные задачи, находятся на грани краха», - добавил Армен Кочарян, представляющий компанию VOLO.

В Министерстве экономики, регулирующем отрасль, сегодня отказались ответить, почему не предпринимаются практические шаги в кризисной ситуации спустя более полугода, сославшись на то, что их законодательное предложение еще нуждается в доработке.

Во втором квартале этого года 39 компаний из ИТ-сферы вошли в список 1000 крупных налогоплательщиков, они принесли в государственный бюджет более 25 млрд драмов (около 53 млн долларов) налогов. Налоги в сфере могли бы быть и больше и увеличиваться, однако представители ИТ-компаний не сомневаются: если государство продолжит ту же политику, они не только не увеличатся, но и снизятся, а вследствие этого многие компании закроются, многие высококлассные специалисты уедут из страны.