Сегодня экономика Армении переживает бум - Пашинян

Сегодня экономика Армении переживает бум, заявил премьер-министр, представляя в парламенте проект государственного бюджета на 2023 год.



Никол Пашинян сообщил, что только в первом полугодии текущего года показатель экономической активности составил 14,1%, что является чрезвычайно важным показателем с точки зрения преодоления сложного послевоенного и постковидного периода.

«Очень хорошо, что мы, наверняка, закончим этот год с двузначным экономическим ростом и, по сути, преодолеем высокий разрыв в росте, который у нас был в 2020 году, но это только часть истории, потому что мы также стремимся обеспечить в 2023 год как минимум 7-процентный экономический рост», - сказал он.

Пытаясь объяснить, какое отношение его правительство имеет к этому экономическому успеху, Пашинян сказал, что они пожинают плоды своей политики борьбы с монополией и системной коррупцией.



«Мы пожинаем плоды нашей политики по ликвидации олигархии, нашей политики, направленной на обеспечение равенства всех перед законом и преодоление системной коррупции», - сказал премьер-министр.



Пашинян напомнил, что еще во время революции 2018 года он пообещал в течение одного-двух лет увеличить доходы бюджета на 35-40%. По его словам, это обещание выполнено. Только по итогам 2022 года они ожидают, что доходная часть бюджета превысит показатель 2018 года на 1,6 млрд долларов, бюджет этого года будет перевыполнен на 80 млрд драмов. Более того, учитывая планирование бюджета 2023 года, Пашинян пообещал через четыре года после революции увеличить доходы бюджета на 75%.

«В ходе своей деятельности мы уже в 2022 году увеличили доходную часть бюджета на 52%, по сравнению с 2018 годом, а в 2023 году налоговые поступления запланированы на уровне 2 трлн 203,7 млрд драмов, что больше налоговых поступлений госбюджета 2018 года на 946 млрд драмов или 75,1%. То есть, мы зафиксируем, что через четыре года после революции мы увеличим доходы бюджета на 75%», - сказал глава правительства.

Оппозиция заявляет о манипуляции

Между тем, депутат оппозиционной фракции «Айастан», член парламентской комиссии по экономическим вопросам Тадевос Аветисян называет эти оптимистичные заявления Пашиняна манипуляцией, утверждая, что на самом деле уровень жизни людей не улучшился, более того, социально необеспеченые слои населения оказались в худшем положении. По его словам, это подтверждает и отчет Всемирного банка, согласно которому в начале этого года увеличилось число недоедающих, в том числе недоедающих детей.

«Всемирный банк, например, в одном из своих отчетов подсчитал, что за первые три месяца этого года число недоедающих людей, включая недоедающих детей, увеличилось на 381 тыс. человек», - сказал он.

По мнению оппозиционного депутата, если доходы бюджета стабильно растут, то социальные расходы должны были быть увеличены, между тем, в проекте бюджета на 2023 год на социальную сферу было запланировано лишь 10-процентное увеличение.

Пособия по бедности не увеличатся, пенсии повысятся лишь на 6-7% в том случае, когда зафиксированная в сентябре 12-месячная инфляция уже составляет почти 10%.

«Очевидно ведь, что самый большой удар был нанесен по социально необеспеченным слоям населения, например, одиноким пенсионерам, бедным семьям, работающей бедноте. В этой ситуации, сколько бы они ни занимались самовосхвалением, ясно, что они очень хорошо осознают риски 2023 года», - сказал Аветисян.

А экономическая активность на уровне 14,1%, по мнению депутата от оппозиции, в основном обусловлена финансовым притоком из России после начала российско-украинской войны, о чем почему-то Пашинян не говорит и все списывает на деятельность своего правительства.

Вопреки оптимистичным заявлениям премьер-министра, граждане, встретившиеся Радио Азатутюн, отмечали, что не ощущают на себе показателей экономического роста.

«Экономический рост не так заметен, если бы он был заметен, то коснулся бы всех. Если это экономический рост, то с чем связан рост цен?» - сказал один гражданин.

«Экономический рост предполагает также повышение качества жизни, этого всего нет. Мы понимаем, что государству сейчас тяжело, но пусть говорят, что тяжело, пусть не говорят, что есть рост - ради удержания власти», - добавил другой.