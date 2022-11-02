«Наше предложение о продлении мандата миротворцев было отклонено» - Пашинян

В ходе трехсторонней встречи в Сочи Ереван предложил продлить срок миссии российских миротворцев, дислоцированных в Нагорном Карабахе, на неопределенный срок, на 20 лет, 15 лет, 5 лет. Об этом сегодня в ходе обсуждения бюджета на 2023 год в Национальном собрании заявил премьер-министр Никол Пашинян.

По словам премьера, это предложение не было принято.

«Но должен отметить, что, по моему восприятию, вопрос вошел в повестку дня», - сказал Пашинян.

Мирная повестка

По итогам сочинской встречи Пашинян зафиксировал, что был сделан очень важный шаг в направлении реализации мирной повестки, назвав встречу полезной и важной.

Глава правительства сказал, что в ходе как закрытой, так и открытой части встречи поднимались важные вопросы.

Касаясь развернувшихся в Армении и Нагорном Карабахе накануне трехсторонней встречи дискуссий о том, идет ли Армения по пути урегулирования армяно-азербайджанских отношений, урегулирования нагорно-карабахской проблемы по тому возможному варианту, который имеется в поле, и насколько политика, проводимая официальными лицами, участвующими в переговорах, соответствует интересам Армении и Карабаха, Пашинян заявил, что один из важнейших нюансов встречи, состоявшейся в Сочи, заключается в том, что мы можем публично увидеть, насколько политика соответствует тому видению, которое сегодня озвучивает оппозиция.

«Идет обсуждение того, что есть российская концепция и нероссийская концепция, и делается попытка создать впечатление, что шаги правительства Армении вступают в противоречие, условно говоря, с российской концепцией. Конечно, это не так. Были сделаны публичные заявления, сами авторы концепций раскрыли, в чем их тонкость», - сказал премьер-министр.

Вопрос статуса Карабаха

Пашинян также отметил, что российские партнеры заявили, что, по их мнению, правильным подходом было бы отложить вопрос статуса Карабаха на неопределенное время, обосновав это тем, что на данный момент объективно нет возможности найти взаимоприемлемый статус.

Насколько политика правительства Армении соответствует этому видению? По словам Пашиняна, на 100 процентов.

В ходе трехсторонних переговоров, по словам Никола Пашиняна, армянская сторона настаивала на том, чтобы в трехстороннем заявлении в Сочи была сделана ссылка на известные российские предложения. «Но по призыву наших российских коллег мы постарались быть более гибкими, чтобы не заводить ситуацию в тупик», - сказал премьер-министр.