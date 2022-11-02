Давид Бабаян: «Не будет российского миротворца - не будет и Арцаха»

Об этом в беседе с Радио Азатутюн заявил глава МИД Нагорного Карабаха Давид Бабаян.

По словам Бабаяна, хотя в трехстороннем заявлении Путина-Пашиняна-Алиева нет слова «Карабах», но оно есть в заявлении от 9 ноября 2020 года, в котором упоминается Нагорный Карабах.

«Во-первых, самое главное это то, что арцахский вопрос не закрыт, и это было видно и до встречи, и по тексту, и по различным мнениям, озвученным после встречи, в частности, по комментариям, сделанным президентом Российской Федерации Путиным, в которых он сказал, что есть много вопросов, по которым до сих пор нет согласия и так далее. Текст, да, не содержит слов «Нагорный Карабах» или «Карабах», но в некоторых предложениях это также упоминается косвенно, в частности, например, когда речь идет о заявлении от 9 ноября 2020 года. Там это упоминается в первом пункте, когда речь идет о зоне ответственности российской миротворческой миссии. Такие вещи показывают, что есть субъект, естественно, это Нагорный Карабах – Арцах, что очень важно», - заявил Бабаян.

В трехстороннем заявлении, принятом по итогам переговоров в Сочи, среди отсылок к прочим документам есть упоминание и трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, которое положило конец 44-дневной армяно-азербайджанской войне в Нагорном Карабахе. В Сочи стороны отметили, что подтвердили приверженность неукоснительному соблюдению всех договоренностей.

В Сочинском заявлении также упоминается о ключевом вкладе российских миротворческих сил в обеспечение безопасности, подчеркивается востребованность усилий российской миротворческой миссии, направленных на стабилизацию ситуации в регионе. О продлении срока миротворческой миссии в заявлении речи не идет.

Однако после трехсторонней встречи Владимир Путин заявил, что будущее российских миротворцев в Карабахе зависит от мирного договора и процесса делимитации между Арменией и Азербайджаном.

«Если эти вопросы будут решены, тогда вопрос о миротворцах, он по-другому будет стоять. Если не решены или [решены] в каком-то объеме, тогда от этого зависит и судьба нашего миротворческого контингента», - пояснил российский лидер, уточнив, что Армения и Азербайджан «выразили слова благодарности России» за работу на территории Нагорного Карабаха.

Перед трехсторонней встречей в Сочи официальный Степанакерт заявил, что ожидает от Москвы продления миротворческой миссии до разрешения конфликта.

Министр иностранных дел Нагорного Карабаха подтверждает, что присутствие российских миротворцев является жизненной необходимостью для региона.

«Для нас это жизненная необходимость. Не будет российского миротворца - не будет и Арцаха. Тот, кто ударяет по российской миротворческой миссии, ударяет по Арцаху, мы об этом прямо говорим, это наш подход», - заявил Давид Бабаян.

По словам дипломата, «карабахская проблема является очень сложным конфликтом, и понятно, что в Сочи она не может быть окончательно урегулирована, но важно, что идет процесс, и кажется, ему придается новое дыхание».

Давид Бабаян заявил, что в Степанакерте видят, что Россия заинтересована в мире в регионе и во всеобъемлющем урегулировании вопроса.