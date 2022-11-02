США продолжат участие в армяно-азербайджанском процессе – пресс-секретарь Госдепа

В ходе вчерашнего брифинга на вопрос, считает ли он, что обе стороны по-прежнему заинтересованы в подписании мирного договора до конца года после трехсторонних переговоров в Сочи с участием России, где, кроме трехстороннего заявления, «не было достигнуто ощутимого прогресса», и остается ли место для США для того, чтобы продолжать посреднические усилия, Нед Прайс ответил так: «Мы не были участниками той встречи, и не мы должны об этом говорить. Но что касается последней части вопроса, то госсекретарь Блинкен неоднократно подчеркивал это, в том числе, когда он инициировал встречу двух министров иностранных дел в Нью-Йорке».

«Мы привержены армяно-азербайджанскому миру и переговорам между двумя странами. Мы считаем, что прямой диалог является ключом к решению проблем и достижению прочного мира, а обе страны, между прочим, заявили о том, что стремятся к прочному миру», — подчеркнул Прайс, добавив, что Соединенные Штаты будут продолжать участвовать в этом процесс также в ближайшие месяцы с тем, чтобы способствовать переговорам между Арменией и Азербайджаном, и будут делать это «в двустороннем порядке, с партнерами, а также через различные организации».

На вопрос, можно ли ожидать телефонных звонков или встреч между госсекретарем и министрами иностранных дел, пресс-секретарь Госдепа США ответил так: «Я думаю, что все это рассматривается. Мы будем делать то, что считаем наиболее полезным для установления прочного мира между Арменией и Азербайджаном».