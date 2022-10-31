Самый большой за все время бюджет: в 2023 году он составит более 6,4 млрд долларов

Правительство планирует израсходовать в течение 2023 года более 6,4 млрд долларов. Это превышает запланированные расходы на этот год примерно на 1 млрд долларов.

Самая большая часть, более 25% от общей суммы, будет направлена на социальные расходы. На пенсии, различные пособия и оказание помощи исполнительная власть в 2023 году потратит более 1,6 млрд долларов.

На втором месте стоит финансирование Вооруженных сил. Правительство планирует выделить оборонной сфере более 1 млрд долларов. Расходы на оборону выросли больше всего по сравнению с нынешним годом - примерно на 430 млн долларов.

Сегодня начались парламентские обсуждения госбюджета на 2023 год. Проект представил министр финансов Тигран Хачатрян: «В 2023 году расходы оборонной сферы составят 506 млрд драмов, они на 35% превысят расходные показатели, установленные уточненным бюджетом 2022 года, также будет значительным рост расходов, направленных в сферу социальной защиты: в 2023 году они составят 648 млрд драмов, на 10% превысят расходы на социальную сферу, предусмотренные уточненным бюджетом 2022 года. В сфере образования расходы составят 209 млрд драмов, что на 12% больше, чем расходы на сферу образования, предусмотренные уточненным бюджетом 2022 года».

В следующем году, по расчетам кабмина, доходы бюджета составят около 2,4 трлн драмов, а дефицит бюджета - почти 300 млрд драмов. Несмотря на дефицит, правительство заявляет, что общий вес внешнего долга снизится, обусловливая это укреплением драма, взятые в иностранной валюте долги составляют меньшую сумму в драмовом эквиваленте, поэтому общий объем долга уменьшится.

«Почему? Потому что в структуре долга, как вы знаете, в конце прошлого года у нас было 70% валютных долговых средств, вес которых на данный момент при пересчете по новому курсу драма в общем долге составляет около 63%, а это приводит к тому, что в 2023 году мы уже будем иметь базовый показатель долга около 50% от валового внутреннего продукта», - отметил Тигран Хачатрян.

Экономический рост, вероятно, превысит прогнозируемые 11% - министр

Министр финансов заявил, что к концу этого года экономический рост в Армении, вероятно, превысит прогнозируемые ранее 11%. Правительство признает, что такой рост в основном обусловлен внешними факторами.

«В этом году у нас наблюдается значительный рост объемов экспорта товаров в Российскую Федерацию, и это продолжает оставаться обстоятельством, оказывающим существенное положительное влияние на нашу текущую экономическую активность. Число прибывающих в Армению туристов или людей, временно находящихся в Армении, значительно увеличилось по итогам первой половины этого года, а также чистые денежные переводы зафиксировали значительный рост - более чем или около 50%, опять же если сравнить на протяжении 8 месяцев и учесть, что они продолжают расти более высокими темпами, то следует выделить это как третий по важности фактор с точки зрения экономического развития в этом году», - подчеркнул он.

Уже на 2023 год правительство прогнозирует рост на уровне не менее 7%. Такой минимальный экономический рост является одним из главных пунктов пятилетней программы правительства.

Центральный банк, традиционно более консервативный в своих прогнозах, говорит о 4,5%. Председатель ЦБ Мартын Галстян объясняет это так: «В этом году рост был довольно высоким, и в определенной степени будут действовать механизмы компенсации».

Инфляция вызывает крайнее беспокойство – глава ЦБ

Председатель Центробанка также говорил о беспрецедентно высокой инфляции. По последним данным, за год цены на продовольствие выросли примерно на 14%. Это вызывает крайнее беспокойство, сказал руководитель структуры, отвечающей за ценовую стабильность.

«Она снижалась, но произошли последние события, когда были сделаны новые заявления с российской стороны о мобилизации, и мы увидели новый поток людей, что естественно усиливает влияние фактора внешнего спроса на нашу инфляцию», - сказал он.

Пока власти проводят дискуссии и анализы, гордятся высокими показателями, опросы, проведенные Радио Азатутюн за последние месяцы, показывают, что граждане не ощущают экономического роста, наоборот, качество их жизни падает из-за роста цен.

Правительство планирует с января 2023 года повысить минимальную заработную плату с 68 тыс. до 75 тыс. драмов, во втором полугодии также планируется повышение пенсий, однако насколько именно - пока не ясно.