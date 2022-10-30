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Евросоюз продолжает активно участвовать в мирном процессе – Клаар

Тойво Клаар (архив).

Европейский союз продолжает активно участвовать в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном, заявил спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

В Twitter он опубликовал фотографию с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и написал, что «за последние два дня провел хорошие встречи с руководством Армении».

По словам Клаара, были обсуждены текущие события и дальнейшие шаги. «Я подчеркнул продолжающееся активное участие Европейского союза в мирном процессе», - написал европейский дипломат.

Помимо премьер-министра спецпредставителя ЕС в Ереване приняли секретарь Совета безопасности Армен Григорян, министр иностранных дел Арарат Мирзоян и вице-спикер парламента Рубен Рубинян, который является специальным представителем Армении в процессе армяно-турецкого урегулирования.

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