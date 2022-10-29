В Госдепе прокомментировали заявление Путина о существовании американского проекта армяно-азербайджанского урегулирования

«Искажения продолжаются, возможно, даже правильнее было бы назвать их дезинформацией, которые исходят из ряда кругов, в том числе из Москвы, и касаются наших намерений в армяно-азербайджанских отношениях», — заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

Представитель Госдепа, однако, прямо не ответил на вопрос вашингтонского корреспондента азербайджанского агентства «Туран», есть ли американский план урегулирования армяно-азербайджанских отношений или нет. Прайс лишь отметил, что США безоговорочно поддерживают суверенитет и независимость Армении и Азербайджана с 1991 года.

Говоря о переговорах, которые должны состоятся в Сочи 31 октября, Прайс отметил, что это выбор Еревана и Баку участвовать в переговорах, организованных при посредничестве России.

«Я не буду комментировать усилия, предпринимаемые Российской Федерацией. Могу только повторить, что именно эти две страны [Армения и Азербайджан] должны решить, какой подход они выберут к предстоящим переговорам. Я думаю, однако, что мир прекрасно понимает, что Россия не уважает суверенитет своих соседей. Об этом свидетельствует вторжение в Грузию в 2008 году и нынешнее кровавое вторжение в Украину», — заявил представитель Госдепартамента США.