Звонок обязательств ОДКБ, России прозвучал – премьер-министр Армении

Такое заявление сделал в субботу премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем выступлении на 6-м съезде правящей партии «Гражданский договор».

«Когда Азербайджан нарушил границу на участке Сотк-Хознавар 12 мая 2021 года, конечно, не на основании устных договоренностей, а на основании международных документов, ратифицированных Республикой Армения, а также ратифицированных другими партнерами, мы сказали: «Знаете что, красная черта нарушена, и предусмотрены механизмы, которые должны действовать». Нам сказали: «Да, но вроде граница не демаркирована»», — отметил Пашинян.

«Вот почему я поднимаю вопрос: сказать, что граница Республики Армения не известна, значит сказать, что ОДКБ не существует, потому что есть зона ответственности ОДКБ, которая заключена в границах государств-членов. Если какое-то из государств не имеет границы, по такой логике, значит, нет зоны ответственности ОДКБ, значит, нет организации, и это очень серьезная проблема», - заявил премьер-министр Армении.

«Какова же наша позиция? Есть ли граница или ее нет? Конечно, граница есть. В 1991 году страны СНГ зафиксировали, что действующие на тот момент границы стали государственными», - продолжил Пашинян.

«Между Арменией и Азербайджаном есть государственная граница, и эта граница является административной границей Советского Союза, и эта граница нарушена, и для ОДКБ, а также России, имеющей обязательства по безопасности в двустороннем формате, звонок этих обязательств прозвучал», - заявил руководитель Армении.