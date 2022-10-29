Пашинян: «Я готов подписать в Сочи документ о продлении присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе»

«Хотим ли мы, чтобы российские миротворцы продолжали оставаться в Нагорном Карабахе? Конечно, хотим. Я официально заявляю, что готов подписать документ в Сочи и принять, что присутствие российских миротворцев в Арцахе [Нагорном Карабахе – ред.] будет продлено на 10-15-20 лет. Предлагаю президенту России сделать такое предложение, если нужно, я его внесу, но президент России должен его поддержать, потому что один я не могу решить, что миротворцы Российской Федерации останутся там на какой-то период времени. Если мы и Россия договоримся, мы будем в большинстве», — заявил Пашинян.

Отметим, что 31 октября в Сочи запланирована трехсторонняя встреча лидеров России, Армении и Азербайджана.

Согласно трехстороннему заявлению о прекращении огня в Нагорном Карабахе от 9 ноября 2020 года, срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации в регионе — 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.