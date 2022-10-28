Мы должны найти способ снова жить в мире с турками и азербайджанцами - Гаро Пайлан

Он отметил, что, конечно, у армянского народа есть предубеждения против Турции и Азербайджана и они понятны. «У нас есть право иметь предубеждения», - сказал Пайлан, вместе с тем подчеркнув, что «пришло время быть умными и готовыми к миру».

На вопрос, насколько реальна нынешняя очередная попытка нормализации армяно-турецких отношений, Пайлан ответил, что сейчас появилось окно возможностей: открытие турецко-армянской границы, возможность нормализации отношений.

«Такая возможность была один или два раза, в конце первой войны в 1990-х годах, было окно возможностей, но мы его упустили. Второй раз это было в 2007-2009 годах, к сожалению, мы и эту возможность упустили. И теперь в третий раз появилось окно возможностей. Мы, армянский мир, должны подумать о том, какие ошибки мы совершили. В те дни, когда кто-то говорил о мире, армянские националисты кричали: они предатели, это измена... Но чтобы договориться, надо сесть за стол, что-то дать, что-то взять. Если согласие сесть за стол переговоров воспринимать как измену, то как можно достичь мира, как заключить мирный договор? - сказал Пайлан, продолжив: - Нашу безопасность обеспечит мир. Если нет договора, это будет означать, что война продолжится. Эти войны должны закончиться, потому что мы не сможем так продолжать. Конечно, нам нужен справедливый мир. Справедливый для всех народов».

В ответ на вопрос, искренна ли Анкара в своем желании нормализовать отношения с Арменией, поскольку сейчас выдвигается новое предусловие для этого – подписание мирного договора с Азербайджаном, депутат турецкого парламента сказал: «К сожалению. К сожалению, потому что Эрдоган заключил союз с националистами. И теперь новое предварительное условие заключается в том, что "вы подписываете договор, и тогда мы можем открыть границу"».

Однако Пайлан отметил, что в правящей партии, возглавляемой президентом Реджепом Эрдоганом, есть и демократические политики. «Они должны оказать давление с тем, чтобы произошло открытие границы. Мы знаем, что она должна быть открыта для граждан третьих стран, для этого есть возможность. Я буду работать над этим уже в Турции. К счастью, все партии в парламенте согласны на открытие турецко-армянской границы. Даже националистические партии согласны», - сказал Пайлан.

Он отметил, что несмотря на предусловие, будет еще лучше, если удастся достичь и мира с азербайджанцами, и нормализации отношений с Турцией.

«Нормализация не означает, что все проблемы должны быть решены. Границы между Турцией и Грецией открыты, но проблемы есть», - добавил Гаро Пайлан.

Полностью интервью можно посмотреть здесь: