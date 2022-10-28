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Армения

На саммите ОДКБ обсудили совместные шаги по оказанию помощи Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принимает участие во внеочередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, 28 октября 2022 г.

Вопреки ожиданиям официального Еревана, в сообщении по итогам внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ не содержится политической оценки азербайджанской агрессии против Армении 13 сентября и не отмечается, каким образом будет восстановлена территориальная целостность Армении.

На заседании, в котором приняли участие лидеры шести стран-членов блока, были обсуждены совместные шаги по оказанию помощи Армении, но в чем они заключаются, не сообщается.

Отмечается, что генеральный секретарь организации Станислав Зась представил отчет о ситуации на армяно-азербайджанской границе, подготовленный миссией ОДКБ, направленной в Армению 15 сентября. А сами события 13 сентября представлены как эскалация на армяно-азербайджанской границе, без упоминания того, какая сторона начала боевые действия.

Между тем, в сообщении правительства Армении говорится, что в отчете генсека ОДКБ в значительной степени выражены существующие реалии, в частности, факт вторжения азербайджанских подразделений на суверенную территорию Армении и опасность его повторения, а также необходимость того, чтобы азербайджанские силы вернулись на исходные позиции.

Согласно официальному сайту, премьер-министр Армении говорил об ожиданиях Армении от ОДКБ, по сути, повторив свое заявление, сделанное на днях в Национальном собрании.

«Есть четкие ожидания, что, во-первых, ОДКБ даст четкую политическую оценку случившемуся и, во-вторых, примет дорожную карту по восстановлению территориальной целостности Армении», - сказал Пашинян.

Официальный сайт Кремля распространил короткий видеоролик закрытого заседания ОДКБ. В коротком выступлении президент России Владимир Путин заявляет, что Россия всегда поддерживала Армению в обеспечении безопасности. В опубликованном видеоролике также нет адресных оценок и четких заявлений о будущих шагах.

«Что касается армяно-азербайджанского урегулирования, мы и сегодня делаем все возможное для достижения комплексной и всеобъемлющей нормализации отношений между Баку и Ереваном. Всем очевидно, что не так давно и Азербайджан, и Армения, как и Россия, все входили в состав одного государства. У нас огромное количество связей с Ереваном и Баку, и не учитывать это просто невозможно. Все мы в достаточно сложном положении. Но мы, конечно, не можем оставаться в стороне от проблем и противоречий между близкими для России государствами и неизменно готовы способствовать их мирному разрешению», - подчеркнул Путин.

Официальный Ереван не единожды публично критиковал ОДКБ за неадекватную реакцию на азербайджанскую агрессию и неоказание военной помощи Армении. Отвечая на эту критику, министр иностранных дел России на встрече с министром иностранных дел Армении несколько недель назад заявил, что ОДКБ готова направить наблюдателей на армяно-азербайджанскую границу и что для этого необходимо лишь организовать заседание Совет коллективной безопасности, где в настоящее время председательствует Армения.

После этого заявления Лаврова Пашинян в минувшую среду заявил, что Армения инициировала внеочередное заседание. До сих пор, однако, неизвестно, достигнуто ли согласие о направлении наблюдателей и если да, то какой мандат может иметь эта миссия.

По сообщению правительства Армении, главам МИД стран ОДКБ поручено согласовать проект решения. Как сообщили азербайджанскому агентству APA в Министерстве иностранных дел Беларуси, ситуация на армяно-азербайджанской границе будет вновь обсуждаться на встрече, запланированной на конец октября.

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