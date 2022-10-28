Спецпредставитель Евросоюза в Ереване

Об этом сам европейский дипломат сообщил в Twitter, не раскрывая цели визита.

«Прекрасное, разве что прохладное утро в Ереване. Давненько меня тут не было», - написал Клаар, проиллюстрировав свой пост данными о погоде в армянской столице, где сегодня утром столбики термометра показывали +8 по Цельсию.

Спецпредставитель ЕС ранее приезжал в Ереван и Баку сразу после приграничных столкновений между ВС Армении и Азербайджана 13-14 сентября. Тогда Армения обвинила Азербайджан в совершении агрессии против ее суверенной территории.