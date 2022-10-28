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Спецпредставитель Евросоюза в Ереване

Тойво Клаар

В Ереване находится специальный представитель Европейского союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

Об этом сам европейский дипломат сообщил в Twitter, не раскрывая цели визита.

«Прекрасное, разве что прохладное утро в Ереване. Давненько меня тут не было», - написал Клаар, проиллюстрировав свой пост данными о погоде в армянской столице, где сегодня утром столбики термометра показывали +8 по Цельсию.

Спецпредставитель ЕС ранее приезжал в Ереван и Баку сразу после приграничных столкновений между ВС Армении и Азербайджана 13-14 сентября. Тогда Армения обвинила Азербайджан в совершении агрессии против ее суверенной территории.

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