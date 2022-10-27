Предложения России приемлемы для Нагорного Карабаха

Об этом в беседе с Радио Азатутюн заявил руководитель правящей фракции «Свободная Родина-ОГА» Национального собрания Нагорного Карабаха Артур Арутюнян, подчеркнув, что российские предложения фиксируют, что есть конфликт, который необходимо решить путем переговоров. Между тем, западный документ лишает их международного права на самоопределение и представляет народ Нагорного Карабаха как этническое меньшинство.

«Так оно и есть, то есть среди существующих предложений приемлемым вариантом для нас являются предложения, представленные Российской Федерацией, согласно которым переговорный процесс устанавливает, что конфликт есть, должен состояться переговорный процесс. Другими словами, достичь окончательного решения вопроса мирным путем, путем переговорного процесса», - отметил Арутюнян.

На вопрос Радио Азатутюн, отвергают ли они циркулирующий в прессе документ, который преподносится как западные предложения, депутат ответил: «Да, там отмечается, что назначаются представители этнического меньшинства, изначально с предусловием, что вопросы прав и безопасности обсуждаются в рамках территориальной целостности Азербайджана. Здесь есть также серьезная правовая проблема, между двумя государствами подписывается мирный договор, где нарушается право народов на самоопределение».

Все политические силы парламента Нагорного Карабаха планируют в ближайшее воскресенье созвать внеочередное заседание и митинг, на котором, по словам лидера правящей фракции, Карабах представит всем международным акторам, в том числе и Армении, свою четкую позицию, в частности, что Карабах ни при каких обстоятельствах не может быть частью Азербайджана. По словам Артура Арутюняна, в митинге примет участие и президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян.

Глава оппозиционной фракции «Справедливость» Давид Галстян в беседе с Радио Азатутюн сообщил, что карабахцы с помощью установленных на степанакертской площади Возрождения экранов смогут в прямом эфире следить за заседанием парламента. Депутаты примут заявление с требованием к властям Армении не закрывать вопрос Карабаха и насильно не присоединять Карабах к Азербайджану.

«Те власти, которые пытаются насильно присоединить Арцах [Нагорный Карабах – ред.] к Азербайджану, Арцах четко поднимет свой голос против этого, выразит свою позицию, и сегодняшние власти Армении обязаны без колебаний руководствоваться этой позицией, чтобы не закрывать арцахский вопрос раз и навсегда, идя на подписание документа коллективного Запада о капитуляции», - отметил Галстян.

Оппозиционный карабахский депутат также утверждает, что существует документ, основанный на предложениях Запада, где карабахские армяне представлены как меньшинство в составе Азербайджана.

На вопрос, верят ли они в то, что распространяемый документ является настоящим, Давид Галстян ответил, что никто из представителей власти Армении не опроверг наличие подобного пункта в подобном документе. По утверждению Галстяна, существует также вариант, основанный на предложениях российской стороны, по которому решение вопроса Карабаха откладывается на будущее. На вопрос, откуда у них эта информация, Давид Галстян ответил, что премьер-министр Никол Пашинян сообщил об этом президенту Нагорного Карабаха Араику Арутюняну, а тот передал им. То же самое на встрече с ними сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

«Со слов Араика Арутюняна, который получил информацию от Никола Пашиняна и имеет тот вариант мирного документа российской стороны, где в пункте 15 четко отмечается, что вопрос Арцаха оставлен на будущее. То есть, отмечается, что проблема Арцаха существует, и она заморожена на определенный период времени. А другой документ, который мы видели, раз и навсегда закрывает вопрос Арцаха, и наши соотечественники, проживающие в Арцахе, рассматриваются как меньшинство, проживающее в Азербайджане», - отметил он.

Власти Армении не опровергли наличие различных предложений относительно мирного договора между Арменией и Азербайджаном, но, как заверил вчера председатель Национального собрания Армении Ален Симонян, на столе нет какого-либо документа, который бы официальный Ереван одобрил.

Власти Армении в последнее время также четко заявляют, что в мирном договоре упоминания о Нагорном Карабахе не будет.