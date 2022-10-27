«Защитник Отечества»: Минобороны предлагает новую систему перехода от срочной службы к контрактной

Министерство обороны предлагает новую систему перехода рядового и офицерского состава от обязательной срочной службы к военной службе по контракту.

О программе «Защитник Отечества» сегодня на заседании правительства рассказал министр обороны Сурен Папикян, представив проект изменений и дополнений в закон «О военной службе и статусе военнослужащего».

«Программой предусмотрена возможность поступления рядовых и офицеров на военную службу по контракту после окончания первых шести месяцев обязательной военной службы в установленном правительством порядке, с установлением срока службы в пять лет, а также с установлением для лиц, уволенных со службы в связи с истечением срока контракта или досрочно уволенных на основании признания негодными по состоянию здоровья, права на получение почетных выплат. Размер почетных выплат планируется установить на уровне 5 млн драмов, которыми можно распоряжаться свободно», - представил Папикян.

Если срочник подписывает контракт, переходит на оплачиваемую службу и в ходе службы решает отказаться от нее, то этот срок службы не засчитывается, и военнослужащий продолжит прохождение оставшейся части обязательной службы. С внедрением этой программы прекращается действие программы службы по контракту «Я есть», внедренной в период правления Республиканской партии тогдашним министром обороны Вигеном Саргсяном.

Как выяснилось на сегодняшнем заседании правительства, в настоящее время по программе «Я есть» проходят только двое военнослужащих, и 36-месячный срок их службы заканчивается в январе следующего года. По словам премьер-министра Никола Пашиняна, этот проект является одним из шагов по переходу к профессиональной армии.

«Теперь на этом этапе тем срочникам, которые захотят перейти на профессиональную службу - на срок не менее пяти лет, данное изменение в законе предоставит такую возможность», - подчеркнул премьер-министр.

Военнослужащие, подписавшие контракт, также будут подлежать прохождению аттестации в установленном законом порядке, и в случае положительных результатов им будет предоставлена доплата за занимаемую должность и группу.

Правительство дало положительное заключение проекту и направило его в парламент, сочтя его обсуждение неотложным.